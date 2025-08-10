Подробно търсене

Младежкият център в Кюстендил ще отбележи Международния ден на младежта

Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
Младежкият център в Кюстендил ще отбележи Международния ден на младежта
Младежкият център в Кюстендил ще отбележи Международния ден на младежта
БТА, Кюстендил - Младежки център, снимка: кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова, архив
Кюстендил,  
10.08.2025 15:18
 (БТА)

По повод Международния ден на младежта, който се отбелязва на 12 август, Младежкият център в града организира богата програма с различни инициативи, музика и възможности за младежко развитие, създадена от млади хора за млади хора. Това съобщиха от Младежкия център в Кюстендил.

Организирани са вдъхновяващи срещи, образователни и интерактивни игри, разходки сред природата и пикник, забавления и вълнуващи преживявания. Програмата ще започне с поход до вековните секвои в местността Ючбунар. В следобедните часове ще се състоят куизове в Младежкия център, като за най-добрите участници са предвидени и награди, допълват организаторите. 

В дневната програма е включена и инициатива, озаглавена "Мисия доброволец". В рамките ѝ е организирана среща с вдъхновяващи млади хора, които действат със сърце и променят света. Във вечерната програма са включени караоке и кино вечер. 

През деня ще бъдат представени изложба на клуб "Арт", онлайн фото изложба на клуб "Фотограф", настолни и активни игри. Програмата е безплатна за всички от 13 до 29-годишна възраст, уточниха от центъра.

Младежкият център в Кюстендил беше открит на 15 май. Центърът предоставя цялостни услуги за младите хора в община Кюстендил, предлагайки разнообразни дейности (включително международни) и услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години. 

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:09 на 10.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация