Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев
Пожар избухна край Свиленград, затвориха магистрала "Марица"
Снимка: БТА/архив
Свиленград,  
10.08.2025 17:24
 (БТА)

Пожар избухна днес следобед в местността Мумнево край Свиленград. Огънят прехвърли магистрала "Марица" и се насочи към Свиленград, съобщи за БТА началникът на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Свиленград Ивелин Тонев.

Заради задимяването магистралата "Марица" е затворена за движение, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът е пренасочен през пътен възел "Ново село" по път Е - 80 до път I -8 през пътен възел "Пъстрогор".

Ситуацията е много сложна, обясни Тонев. Пожарът се развива в няколко огнища. На място в момента са шест екипа огнеборци, чакат се и още подкрепления, допълни той.

В хасковското село Клокотница също възникна пожар, който засегна няколко двора преди да бъде овладян. Причината бе приготвяне на зимнина на открит огън. 

 

/МК/

