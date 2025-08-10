Подробно търсене

Нидерландският нападател Арно Данжума премина от Виляреал във Валенсия

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Joan Monfort
Валенсия,  
10.08.2025 16:39
 (БТА)

Виляреал и Валенсия се разбраха за трансфера на нидерландския нападател Арно Данжума, който преминава във Валенсия, където ще играе до 2028, обявиха и двата клуба от Ла Лига.

Така Данжума напуска "жълтата подводница" след четири сезона, като пристигна в отбора през 2021 година срещу 23 милиона евро. Той направи много успешен първи сезон, като вкара 16 гола в 34 мача, но след това загуби титулярното си място. 28-годишното крило обаче малко е играл за Виляреал, тъй като бе преотстъпван постоянно - на Тотнъм, Евертън и Жирона. Той е бил желан много от тренаора на Валенсия Карлос Корберан за новия му проект. 

Нидерландецът е играл още за Борнемут, както и за белгийския гранд Брюж. Данжума има 6 мача и 2 гола за националния тим на "лалетата". 

/ХБ/

