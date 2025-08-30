Туристически дружества от цялата страна излязоха на шествие в центъра на София по повод 130 години организиран туризъм у нас

Стотици членове на туристически дружества и любители на българската природа от цяла България поднесоха днес цветя на паметната плоча в градината пред Народния театър "Иван Вазов", откъдето е започнал първият организиран поход към Черни връх.

След това събралото се множество тръгна на шествие до църквата "Св. Неделя", където участниците получиха благословия от Браницкия епископ Йоан. "Ходенето на планина е свързано и с любуването на това, което Бог е създал и което ние като човеци, християни сме длъжни да съхраняваме като добри стопани", каза той.

По думите му Българският туристически съюз има функцията да предаде отговорното мислене, че природата е божие творение и че ние сме длъжни да се грижим за нея, да благоустрояваме онова, което посещаваме, да правим достъпни местата, така че повече хора да виждат така красота. Изпълнителният секретар на Българския туристически съюз (БТС) Лъчезар Лазаров поднесе на Браницкия епископ Йоан букет, събран от българските планини.

Шествието продължи към паметника на Алеко Константинов на бул. "Витоша", където председателят на БТС Венцислав Венев поднесе букет от името на председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

Инициативите са в рамките на започналите в средата на седмицата поредица от прояви, с които БТС отбелязва 130 години от началото на организирания туризъм в България. Юбилейните чествания са под патронажа на президента Румен Радев и ще продължат до 31 август в София и на Витоша, като ще съчетаят възпоменателни церемонии, шествия, спортни надпревари и концерти, с участието на обичани български артисти, съобщиха от БТС.

Краят на днешната програма е тържествен концерт пред НДК в 19:00 часа с участието на Деси Добрева, Яница Кънева, Нова Димитрова, музикална школа "Превю", бившия член на група Сигнал - Христо Ламбрев, и туристически хор "Иван Апостолов" - Петрич.

Очаква се утре президентът Румен Радев да участва в един от лъчовете на походите до Черни връх. Той ще присъства и на традиционния Национален туристически събор на върха.

На 27 август 1895 г. по призива на писателя и общественик Алеко Константинов 300 любители на природата изкачват Черни връх. Там се състои първото заседание на Клуба на българските туристи – организация, известна днес като Български туристически съюз.