С поднасяне на цветя и шествие в София продължават честванията на 130 години от началото на организирания туризъм в България

Повече от 1000 членове на туристически дружества и любители на българската природа от цяла България ще поднесат в 16:30 ч. днес цветя на паметната плоча в градината пред Народния театър "Иван Вазов", откъдето е започнал първият организиран поход към Черни връх. От 17:00 ч. тръгва шествие от Народния театър до паметника на Алеко Константинов на бул. "Витоша" по улици в центъра на София. По време на шествието, при църквата "Св. Неделя", се очаква участниците да получат благословия от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, съобщиха от Българския туристически съюз (БТС).

Инициативите са в рамките на започналите в средата на седмицата поредица от прояви, с които БТС отбелязва 130 години от началото на организирания туризъм в България. Юбилейните чествания са под патронажа на президента Румен Радев и ще продължат до 31 август в София и на Витоша, като ще съчетаят възпоменателни церемонии, шествия, спортни надпревари и концерти, с участието на обичани български артисти, съобщиха от БТС.

В 19:00 ч. днес, пред НДК, ще се състои тържествен концерт с участието на Деси Добрева, Яница Кънева, Нова Димитрова, музикална школа "Превю", бившия член на група Сигнал - Христо Ламбрев, и туристически хор "Иван Апостолов" - Петрич.

На 31 август президентът Румен Радев се очаква да участва в един от лъчовете на походите до Черни връх. Той ще присъства и на традиционния Национален туристически събор на върха.

Председателят на БТС Венцислав Венев заяви на 27 юли, когато беше дадено началото на честванията, че организацията е с изключително голямо бъдеще. Българският туристически съюз - с тази традиция, с тези хора и с тези туристи, които имаме, ще остане завинаги на тази земя и всяка година от тази морена ще тръгва един поход по посока Черни връх, каза Венев по време на церемонията по тържествено поднасяне на цветя на паметната плоча пред Народния театър "Иван Вазов", откъдето е тръгнал първият организиран поход към Черни връх.

На 27 август на 1895 г. по призива на писателя Алеко Константинов 300 любители на природата изкачват Черни връх.