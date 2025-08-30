Рубен Аморим не е гледал дузпата на Бруно Фернандеш, бил е сигурен в капитана си

Мениджърът Рубен Аморим не е гледал дузпата на Бруно Фернандеш в края на мача между Манчестър Юнайтед и Бърнли, защото е бил сигурен, че португалският халф ще вкара победния гол. Капитанът на "червените дяволи" бе точен в добавеното време и те спечелиха първа победа за сезона в английското първенство по футбол.

Аморим, който не гледа и дузпите срещу Гримзби през седмицата, отвърна поглед при изпълнението на Фернандеш. Само преди седмица португалецът направи пропуск срещу Фулъм за равенство във втория кръг на Висшата лига.

"Предпочитам да гледам феновете при дузпите. Каквото се случи, това е. В същия момент си мислех, че ще бъде напълно справедливо, ако спечелим мача. Изобщо не вярвах, че Бруно ще пропусне втора поредна дузпа", заяви португалецът, цитиран от агенция Ройтерс.

"Всичко завърши добре и спечелихме заслужено. Имахме много положения и трябваше да водим повече още на почивката. За съжаление обаче през второто полувреме изглеждаше, че могат да ни вкарат с всяко притежание в близост до наказателното поле. В такива позиции бъркаме", продължи португалецът.

"Когато се влагат на макс, винаги ги обичам. Дори когато Амад Диало прави пропуски, аз пак го обичам, защото той дава всичко от себе си. Просто трябва да го правят във всеки мач", каза още той.