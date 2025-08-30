Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич: "Изиграхме един страхотен мач"

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич каза, че е доволен от своите футболисти при равенството 2:2 с ЦСКА в мач от от седмия кръг на efbet Лига.

"Изиграхме един страхотен мач. За съжаление, получихме наивно два гола. Разбира се, не е леко да играеш с млади футболисти, тези неща ще ги има постоянно, гледаме да ги изчистим. Тези млади играчи по начина, по-който израстват, сигурно ще изчистят грешките. Тогава вече ще имаме по-малко проблеми. Има липса на концентрация и напрежение. Днес съм много доволен от всички играчи", заяви той след двубоя.

"Най-много ме ядосва това, че през второто полувреме спадна концентрацията и позволихме на ЦСКА да си тръгне от нашия стадион с една точка. Ние повече заслужавахме да спечелим трите точки. За съжаление, не успяхме и ще се надявам в следващия мач да се получи", продължи наставникът на "белите".

Сега за Славия предстои почивка заради мачовете на националните отбори.

"Ще имаме пауза две седмици и хората, които имат пропусната подготовка ще наваксат", заяви Загорчич и разкри, че е планирана контрола с Монтана.