Славия и ЦСКА завършиха наравно в мач от българското първенство по футбол, "червените" останаха без победа в шести мач от началото на сезона

Първенство на България по футбол, мач от седмия кръг на efbet Лига между отборите на Славия и ЦСКА:

Славия - ЦСКА - 2:2 (2:1)

голмайстори: 0:1 Джеймс Ето'о 3, 1:1 Жордан Варела 27, 2:1 Янис Гермуш 38, 2:2 Леандро Годой 52

червен картон: Джеймс Ето'о 70 (ЦСКА)

стадион: "Александър Шаламанов", София

главен съдия: Георги Давидов

жълти картони: Мохамед Досо (Славия); Джеймс Ето'о, Густаво Бусато (ЦСКА).

състав на Славия: Иван Андонов, Диего Фераресо, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Кристиян Стоянов, Мохамед Досо (89-Борис Тодоров), Иван Минчев, Кристиян Балов (77-Роберто Райчев), Емил Стоев (89-Денислав Александров) и Янис Гермуш (63-Илиян Стефанов).

състав на ЦСКА: Густаво Бусато, Дейвид Пастор (46-Иван Турицов), Сейни Санянг, Адриан Лапеня, Бруно Жордао (86-Петко Панайотов), Дейвид Сегер (76-Улаус Скаршем), Леандро Годой, Браян Кордоба, Теодор Иванов (64-Илиан Антонов), Йоанис Питас (76-Мохамед Брахими) и Джеймс Ето'о.

Славия и ЦСКА завършиха наравно 0:0 в мач от седмия кръг на българската футболна efbet Лига и така "червените" останаха без победа от началото на сезона. Те заемат 14-а позиция с четири точки, докато "белите", домакини в този мач, се изкачват на 11-о място с една повече.

ЦСКА поведе още в третата минута на срещата с рядко виждан гол във футбола. Джеймс Ето'о спечели висока топка в средата на терена и моментално стреля от воле, прехвърляйки излезлия напред Иван Андонов за 1:0. Отвъд тази ситуация, Славия бе по-опасният отбор в атака и това се доказа съвсем скоро.

Иван Стоев получи първата възможност да изравни в 12-ата минута, но не успя да преодолее Густаво Бусато от няколко метра. По-късно шут на Емил Стоев бе избит от записалия втори пореден мач като титуляр Теодор Иванов. За ЦСКА пък Браян Кордоба и Йоанис Питас бяха неточни.

Славия обърна във втората половина на частта. В 27-та минута Дейвид Пастор не успя да овладее дълъг пас наляво към Кристиян Балов, който преодоля бразилеца с първото докосване. 19-годишното крило проби почти до аутлинията и подаде по тревата към Жордан Варела, който преодоля Бусато за 1:1. Само 11 минути по-късно Балов изведе Янис Гермуш зад гърба на защитата и той стреля, а топката рикошира в крака на Адриан Лапеня, прескочи плонжа на стража на ЦСКА и Славия поведе с 2:1.

Второто полувреме на стадион "Александър Шаламанов" бе също толкова интересно, колкото и първото. То започна с четвърто попадение, след като Джеймс Ето'о добави и асистенция към гола си. В 52-та минута халфът на "червените" преодоля съперник, мушна топката между краката на втори и намери открит Леандро Годой, а аржентинецът отбеляза първия си гол за ЦСКА след трансфера през лятото.

Ето'о пропусна шанса си да се превърне в герой за гостите, след като в 70-ата минута задържа играч на Славия за фланелката и получи втори жълт картон само в рамките на 13 минути. В мача обаче нямаше повече чисти положения и той завърши при равенство 2:2, с което "белите" продължиха отличната си серия срещу ЦСКА в първенството. През миналия сезон Славия победи два пъти "червените" и отборът на Златомир Загорчич е губил за последно през април 2023.

Единствената победа на ЦСКА за този период е за Купата на България на 5 декември 2024.