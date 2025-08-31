Подробно търсене

Генералният секретар на Съвета на Европа е приет в болница

Асен Георгиев
Ален Берсе пред Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, 30 септември 2024 г. Снимка: АП/Jean-Francois Badias.
Страсбург,  
31.08.2025 01:20
 (БТА)

Генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе е бил приет в нощта на петък срещу събота, но състоянието му "не е притеснително", съобщи вчера ръководената от него организация, цитирана от Франс прес.

"Състоянието му не е притеснително, но той ще остане под наблюдение няколко дни", се уточнява в изявление на Съвета на Европа.

Участието на Берсе на Стратегическия форум в словенския град Блед, който ще се проведе в понеделник и вторник, е било анулирано. Засега не е ясно дали той ще участва в ангажиментите, предвидени за други дни.

Петдесет и три годишният швейцарец е генерален секретар на организацията от септември миналата година.

/БЗ/

Към 02:40 на 31.08.2025

