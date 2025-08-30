Наставникът на ЦСКА Душан Керкез: "Има голямо напрежение, когато нямаш победа"

Наставникът на ЦСКА Душан Керкез обяви след равенството 2:2 като гост на Славия, че е оптимист за бъдещето, очаква нови играчи и тимът ще започне да печели след предстоящата пауза за националните отбори.

"Стартирахме супер мача. Първите 15-20 минути играехме както трябва. След няколко грешки и преди първия гол на Славия стана хаос. Не бяхме дисциплинирани на терена. Второто полувреме стартирахме по-добре и вкарахме гол. Бяхме на път да спечелим мача, но този червен картон ни направи срещата трудна", заяви специалистът.

"Ако не беше той, щяхме да спечелим. Има голямо напрежение, когато нямаш победа. Последните две седмици виждам отбор. Така трябва да продължим. Идват още нови футболисти, а ни предстои и почивка. Има време да бъдем заедно. Ако видите стартовите 11 от първия мач, това е нещо ново. Разбирам феновете - нямаме победа. При мен няма напрежение заради работата. Гледам да съм спокоен. Ако съм напрегнат, футболистите ще го видят", добави той.

"Всичко е ново. Това е процес, който изисква време. Правим всичко, за да обърнем тази ситуация. Има много нови футболисти, на някои им липсва и физическа подготовка. Очаквам по-бързо още нови играчи и след почивката да стартираме с победите. Пожелавам на моя колега Загорчич и на Славия успех", завърши Керкез.