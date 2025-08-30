Подробно търсене

Наставникът на ЦСКА Душан Керкез: "Има голямо напрежение, когато нямаш победа"

Ива Кръстева
Наставникът на ЦСКА Душан Керкез: "Има голямо напрежение, когато нямаш победа"
Наставникът на ЦСКА Душан Керкез: "Има голямо напрежение, когато нямаш победа"
снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
30.08.2025 23:56
 (БТА)

Наставникът на ЦСКА Душан Керкез обяви след равенството 2:2 като гост на Славия, че е оптимист за бъдещето, очаква нови играчи и тимът ще започне да печели след предстоящата пауза за националните отбори.

"Стартирахме супер мача. Първите 15-20 минути играехме както трябва. След няколко грешки и преди първия гол на Славия стана хаос. Не бяхме дисциплинирани на терена. Второто полувреме стартирахме по-добре и вкарахме гол. Бяхме на път да спечелим мача, но този червен картон ни направи срещата трудна", заяви специалистът.

"Ако не беше той, щяхме да спечелим. Има голямо напрежение, когато нямаш победа. Последните две седмици виждам отбор. Така трябва да продължим. Идват още нови футболисти, а ни предстои и почивка. Има време да бъдем заедно. Ако видите стартовите 11 от първия мач, това е нещо ново. Разбирам феновете - нямаме победа. При мен няма напрежение заради работата. Гледам да съм спокоен. Ако съм напрегнат, футболистите ще го видят", добави той.

"Всичко е ново. Това е процес, който изисква време. Правим всичко, за да обърнем тази ситуация. Има много нови футболисти, на някои им липсва и физическа подготовка. Очаквам по-бързо още нови играчи и след почивката да стартираме с победите. Пожелавам на моя колега Загорчич и на Славия успех", завърши Керкез.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:09 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация