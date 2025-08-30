Гръцката брегова охрана е открила на остров Родос телата на мъж и жена, за които се предполага, че са били част от група мигранти

Служители на гръцката брегова охрана на югоизточния егейски остров Родос са открили днес телата на мъж и жена – вероятно непълнолетна – за които се предполага, че са се удавили по път от Турция към Гърция като част от група мигранти, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Според информация на АНА-МПА телата са открити близо до плажа Маврос Кавос в източната част на острова. Други трима мигранти са били открити в същата зона и са били отведени за преглед и разпит.

Откриването на телата идва няколко часа, след като полицейски служители засякоха 38 мигранти без лични документи в района на Генади, на няколко километра южно от Маврос Кавос, отбелязва вестникът. Не е ясно дали тези мигранти и двамата души, чиито тела бяха открити, са били част от една и съща група.