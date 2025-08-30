Севиля надви Жирона за първата си победа в испанското първенство

Севиля спря тежката си серия в испанското първенство по футбол и записа първа победа, след като се наложи с 2:0 срещу Жирона в среща от третия кръг. Така клубът от Андалусия се изкачи до 12-о място в класирането.

Рубен Варгас записа две асистенции за успеха на Севиля. Швейцарецът асистира на Алфонсо Гонсалес и той вкара с шут от границата на наказателното поле след половин час игра, а в 56-ата минута изведе Исак Ромеро сам срещу вратаря. Испанецът не пропусна за 2:0.

Поражението бе трето за Жирона и каталунците са на дъното на класирането.

Реал Овиедо също записа първа победа за годината, след като се наложи с 1:0 срещу Реал Сосиедад. Новобранците в елита са 14-и с три точки, а баските са зад тях с една пасив.

Срещи от третия кръг на Ла Лига:

Овиедо - Реал Сосиедад 1:0

Жирона - Севиля 0:2

Алавес - Атлетико Мадрид 1:1

по-къдно днес:

Реал Мадрид - Майорка

в неделя:

Селта - Виляреал

Бетис - Атлетик Билбао

Еспаньол - Осасуна

Райо Валекано - Барселона

от петък:

Валенсия - Хетафе 3:0

Елче - Леванте 2:0