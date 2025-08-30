Севиля надви Жирона за първата си победа в испанското първенство

site.btaСевиля надви Жирона за първата си победа в испанското първенство
Севиля спря тежката си серия в испанското първенство по футбол и записа първа победа, след като се наложи с 2:0 срещу Жирона в среща от третия кръг. Така клубът от Андалусия се изкачи до 12-о място в класирането.
Рубен Варгас записа две асистенции за успеха на Севиля. Швейцарецът асистира на Алфонсо Гонсалес и той вкара с шут от границата на наказателното поле след половин час игра, а в 56-ата минута изведе Исак Ромеро сам срещу вратаря. Испанецът не пропусна за 2:0.
Поражението бе трето за Жирона и каталунците са на дъното на класирането.
Реал Овиедо също записа първа победа за годината, след като се наложи с 1:0 срещу Реал Сосиедад. Новобранците в елита са 14-и с три точки, а баските са зад тях с една пасив.
Срещи от третия кръг на Ла Лига:
Овиедо - Реал Сосиедад 1:0
Жирона - Севиля 0:2
Алавес - Атлетико Мадрид 1:1
по-къдно днес:
Реал Мадрид - Майорка
в неделя:
Селта - Виляреал
Бетис - Атлетик Билбао
Еспаньол - Осасуна
Райо Валекано - Барселона
от петък:
Валенсия - Хетафе 3:0
Елче - Леванте 2:0
/ИК/
