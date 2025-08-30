Подробно търсене

Севиля надви Жирона за първата си победа в испанското първенство

Ивайло Георгиев
Рубен Варгас (на снимката) се отличи с две асистенции / Снимка: AP Photo/Jose Breton
Мадрид,  
30.08.2025 22:49
 (БТА)

Севиля спря тежката си серия в испанското първенство по футбол и записа първа победа, след като се наложи с 2:0 срещу Жирона в среща от третия кръг. Така клубът от Андалусия се изкачи до 12-о място в класирането.

Рубен Варгас записа две асистенции за успеха на Севиля. Швейцарецът асистира на Алфонсо Гонсалес и той вкара с шут от границата на наказателното поле след половин час игра, а в 56-ата минута изведе Исак Ромеро сам срещу вратаря. Испанецът не пропусна за 2:0. 

Поражението бе трето за Жирона и каталунците са на дъното на класирането. 

Реал Овиедо също записа първа победа за годината, след като се наложи с 1:0 срещу Реал Сосиедад. Новобранците в елита са 14-и с три точки, а баските са зад тях с една пасив.

Срещи от третия кръг на Ла Лига: 

Овиедо - Реал Сосиедад      1:0
Жирона - Севиля             0:2
Алавес - Атлетико Мадрид    1:1

по-къдно днес:
Реал Мадрид - Майорка 

в неделя:
Селта - Виляреал
Бетис - Атлетик Билбао 
Еспаньол - Осасуна
Райо Валекано - Барселона

от петък:
Валенсия - Хетафе           3:0
Елче - Леванте              2:0    

/ИК/

