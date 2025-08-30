Подробно търсене

Жълт код за интензивни валежи обяви НИМХ в 12 области за 31 август

Иван Лазаров
Жълт код за интензивни валежи обяви НИМХ в 12 области за 31 август
Жълт код за интензивни валежи обяви НИМХ в 12 области за 31 август
Снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
София,  
30.08.2025 22:12
 (БТА)

Жълт код за интензивни валежи обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 31 август на територията на 12 области в страната. 

Предупреждението е в сила за определени общини на областите Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Ловеч, София – област, Кюстендил и Благоевград. 

Жълтият код е предупреждение за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито, както и да има затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг. 

По-рано днес буря се разрази в Кюстендил, а кметът на града Огнян Атанасов информира във Фейсбук за паднали дървета в града. Получени са над 20 сигнала за поражения от бурята, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

/ЛРМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:36 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация