Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев
В Кюстендил паднаха дървета след разразила се буря. Снимка: Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев
Кюстендил,  
30.08.2025 20:23
 (БТА)

В Кюстендил са подадени над 20 сигнала за поражения от бурята, която връхлетя града, каза за БТА говорителят на Областна дирекция на МВР - Кюстендил Катя Табачка.

Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов призова чрез Фейсбук жителите на общината да не излизат по време на бурята. Той апелира тези, които имат моторни резачки и техника, да помогнат като доброволци. Сборният пункт е на паркинга при сградата на Общината. По думите му има паднали дървета на бул. "Раковски", при Стадион "Осогово", при сградата на Областна администрация, както и паднало дърво върху къща на ул. "Демокрация". В призива си към гражданите кметът посочва, че е повикано доброволното формирование към Общината.

Табачка каза още, че има пожари в землищата на селата Ябълково, Коняво и Горно Уйно и в момента пожарникарите приоритетно работят по потушаването им. 

