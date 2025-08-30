"Не заслужавахме да загубим", каза след поражението от Локомотив Пловдив наставникът на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски

Изказване на треньора на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски след срещата от 7-ия кръг на Първа лига между „соколите“ и Локомотив Пловдив, завършила 2:1 за гостите.

Гьоко Хаджиевски (треньор на Спартак 1918 Варна): "И аз не знам какво се случи в края, но не е нормално да получиш такъв гол от статично положение. Трябва да видя повторение, за да разбера кой играч не си беше покрил зоната, защото всеки си има задача на коя позиция да стои.

Плащаме „данък“ на неопитност, тъй като имаме доста играчи с недостатъчно опит, Локомотив са доста по-опитни от нас. За мен не заслужавахме да загубим, особено заради играта ни през второто полувреме. Нямахме късмет при някои от положенията ни. Дадохме всичко от себе си и показахме, че не се предаваме.

Заслужаваме да сме в Първа лига, очаквам да изиграем още доста добри мачове през сезона. Очакваме попълнения през паузата, но не мога да кажа имена. Най-много ни трябват хора в нападение и един дефанзивен халф. След паузата очаквам Спартак да е доста по-силен.

През паузата на първенството ще играем контрола с Добруджа".