Участниците в „Банско джаз академия“ представиха голям заключителен концерт

В последния ден на „Банско джаз фестивал“ младежите, които тази година се включиха в Джаз академията, част от програмата на фестивала, представиха голям заключителен концерт на младежката сцена в парка на планинския град.

Тази година селектираните за участие млади музиканти са 38, те са на възраст от 12 до 24 години и са от България, Сърбия и Люксембург, каза за БТА Марина Василева от Сдружение „Брас Асоциация“, чийто екип води менторската програма в академията.

Това е единствена по рода си образователна платформа от този вид, която комбинира практически умения, творчество, сценични изяви, тя реално сблъсква младежите с истинската професионална среда, в която те много скоро ще се озоват, излизайки от образователните им институции, допълни Василева.

Ментори в програмата от „Брас асоциация“ са Велислав Стоянов, Михаил Йосифов, Атанас Попов, Милен Кукошаров, Даниеле Феббо, Иван Йорданов, Павлета Семова, Вики Алмазоду, Марина Василева.

Основният смисъл на работата на „Брас асоциация“ от самото начало беше да приобщим млади хора и наши колеги, които да бъдат предизвикани да свирят различни видове музика и да стават все по-добри в тях, посочи за БТА Велислав Стоянов.

Решихме да започнем малко по-отрано да учим младите музиканти на сериозна дисциплина и още от самото начало да се опитваме да провокираме в тях по-голямо желание за знания, допълни популярният тромбонист, аранжор и композитор.

За часовете с младите музиканти пианистът и композитор Милен Кукошаров разказа, че се опитва да им предаде посланието колко голямо изкуство е музиката. „Опитвам се да им предам повече страст и най-вече да им предам важността на тази материя и осъзнаването на това какво е да си музикант и какви са позитивите и негативите, разбира се“, допълни той.

За себе си имам философия, че един стил музика не е всичко, разказа още Кукошаров. Това се опитва да покаже и на младежите в рамките на академията, а специално за менторската програма бе подготвил и свои пиеси, които напомнят мюзикъл или филмова музика, с които да събуди любопитството на младежите за различни стилове.

В края на джаз академията, която от тази година носи името на Милчо Левиев, бяха раздадени и награди. Голямата награда на Банско джаз академия „Милчо Левиев“ - участие в програмата на голямата сцена на джаз фестивала през 2026 г., бе присъдена на младата певица Александра Полежанова – Али. Голямата награда на Община Банско - стипендия за участие в майсторски клас на Вики Алмазиду в Нов Български университет, получи певицата Аглея Каменова.

На финала на тазгодишното издание на джаз академията Илияна Щерева от Асоциация „Фестивалите в България“ и съорганизатор на фестивала връчи благодарствени писма на Сдружение „Брас асоциация“, което реализира образователната програма в рамките на академията, както и на всички ментори, които тази година се включиха в нея.

"Банско джаз фестивал“ се организира от Община Банско и Асоциация „Фестивалите в България“, с подкрепата на Министерството на културата и Министерството на туризма.

Българска телеграфна агенция е медиен партньор на форума.