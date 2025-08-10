Младият изпълнител Вениамин ще изнесе концерт по повод Международния ден на младежта в Добрич

Младият изпълнител Вениамин ще изнесе концерт в Добрич по повод Международния ден на младежта, съобщават от Младежки център „Захари Стоянов“. Събитието ще се проведе на 11 август в скейтпарка на града.

За трета поредна година младежи от Добрич ще имат възможност да участват в „Трибуна на младите“ – платформа, в която могат свободно да изразят своето мнение, идеи, лични истории и каузи пред публика.

По повод Международния ден на младежта тази година ще се проведе и творческа работилница „Изрисувай своята кауза – Не на агресията“. В нея тениски, шапки и платна ще бъдат превърнати в послания за мир, разбиране и доброта. В края на събитието посетителите ще могат да разгледат младежка изложба, посветена на ненасилието.

Младежите ще имат възможност да посетят и зона за овластяване, където ще се запознаят с различни младежки организации, платформи и инициативи. Събитието ще завърши с концерт на победителя от „Като две капки вода“ - младия изпълнител Вениамин, допълват от Младежкия център.

Тази година Младежкият център в Добрич организира мотивационни срещи за младите хора в Добрич с различни популярни личности – Димитър Маринов, Тино, Филип Буков и Христо Пъдев и други.