Специалният пратеник на Тръмп Гренел поставя икономическото развитие пред въпроса за взаимното признаване между Косово и Сърбия

Ричард Гренел, пратеникът за специални мисии на американския президент Доналд Тръмп, заяви в интервю за телевизия „Клан Косова“, че Вашингтон ще подхожда към въпроса за Косово стъпка по стъпка, като поставя акцент върху икономическото развитие като приоритет пред взаимното признаване между Косово и Сърбия, предаде регионалната телевизия Ен1.

Гренел, който е и бивш специален пратеник на САЩ за преговорите между Сърбия и Косово, публикува миналата седмица видео в социалните мрежи, на което се вижда, че е на почивка в Албания.

В интервюто Гренел отхвърли идеята за взаимно признаване като „смешна“ и заяви, че младите хора в Косово искат работни места, а не политически споразумения.

„Мисля, че ще подходим стъпка по стъпка. Ние сме изцяло ангажирани с тези въпроси, но, както казах, фокусът е върху икономическото развитие по света“, заяви Гренел.

Той определи косоварите като „отлични партньори“ на САЩ, но отправи критика към косовското правителство на Албин Курти за това, че според Гренел то е твърде политизирано и не поставя приоритета си върху инвестициите и икономическия растеж. „Трябва ни правителство, което иска да инвестира, а не само да прави политика“, заяви пратеникът на Тръмп.

По отношение на работата за „окончателно споразумение“ между Косово и Сърбия, Гренел прогнозира, че силното икономическо развитие ще надделее над политиката и в крайна сметка ще позволи изтеглянето на силите на НАТО от Косово. Той все пак отбеляза, че присъствието на НАТО остава необходимо за сигурността заради продължаващата враждебност.

В коментар за делото срещу бившия косовски президент Хашим Тачи в Специалния съд за Косово в Хага, Гренел изрази доверие в правосъдието и надежда, че съдиите ще отхвърлят политически мотивираните обвинения. Той призова косовския премиер Курти и президента Вьоса Османи да защитят суверенитета на Косово, като укрепят своята правосъдна система и предпазят косовските лидери от политическо преследване. „Един ден е Тачи, на другия ден може да са те“, заяви Гренел.

Той повтори, че икономическото развитие и създаването на работни места, а не политическите диалози за взаимно признаване (със Сърбия), трябва да бъдат във фокуса, за да се гарантира бъдещата стабилност и просперитет на Косово.