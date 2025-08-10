Талибаните разследват смъртни заплахи срещу жени от Афганистан, работещи за ООН, сочи доклад

site.btaТалибаните разследват смъртни заплахи срещу жени от Афганистан, работещи за ООН, сочи доклад
Талибаните разследват отправянето на смъртни заплахи срещу десетки жени от Афганистан, работещи за ООН, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на публикуван днес доклад.
В актуализацията си относно ситуацията с правата на човека в Афганистан мисията на ООН в страната заяви, че през май десетки жени от националния персонал на страната са били обект на смъртни заплахи. Неизвестни лица са отправяли заплахи, свързани с дейността на жените с Мисията за подпомагане на Афганистан (United Nations Assistance Mission in Afghanistan - UNAMA) и други агенции, фондове и програми, "което налага на ООН да приложи временни мерки за защита на тяхната безопасност", се посочва в доклада.
Според него талибаните са заявили пред мисията на ООН, че техните служители не са отговорни за заплахите. В доклада се казва, че Министерството на вътрешните работи на Афганистан провежда разследване във връзка със случая.
Властите в Афганистан, включително и Министерството на вътрешните работи, не отговориха веднага на запитването за коментар във връзка с доклада или разследването.
През декември 2022 г. талибаните забраниха на жените в Афганистан да работят в местни и чуждестранни неправителствени организации, като шест месеца по-късно разшириха тази забрана и към структурите на ООН, а след това заплашиха да закрият дейността на агенции и групи, които все още наемат жени. Хуманитарни организации също твърдят, че талибаните са възпрепятствали или са се месили в дейността им, но властите отричат тези твърдения.
Докладът на ООН е първото официално потвърждение за смъртни заплахи срещу жени от Афганистан, работещи в този сектор. Докладът също така подчертава други аспекти от ежедневието, засягащи личните свободи и безопасността на жените.
В Херат инспектори от Министерството на добродетелта и превенцията на пороците са започнали да изискват от жените да носят чадор - наметало, покриващо цялото тяло, включително главата. На десетки жени, смятани за неспазващи разпоредбите, е било забранено да влизат на пазарите или да ползват обществен транспорт. Няколко жени са били задържани, докато роднините им не им донесат чадор, се посочва в доклада.
На жените също им е бил отказван достъп до обществени места, в съответствие със съществуващите разпоредби. В провинция Гор полицията е принудила няколко семейства да напуснат зона за отдих. Властите са предупредили семействата да не посещават с жени места за пикник на открито .
В Херат инспектори от Министерството на добродетелта и превенцията на пороците са спрели групи от семейства с жени и момичета при влизането им в зона за отдих на открито, като са допуснали само групи, съставени единствено от мъже.
Никой от Министерството на добродетелта и превенцията не е коментирал случаите, които според ООН са се случили през май.
