Заради сепаратисти Пакистан преустанови услугите за мобилни телефони в Белуджистан

Пакистан преустанови за три седмици услугите за мобилни телефони в неспокойната югозападна провинция Белуджистан в опит да блокира комуникациите между сепаратистките бунтовници, които стоят зад рязкото увеличаване на нападенията, съобщиха официален представител и правителството, информира Ройтерс.

Сепаратистките бойци, които искат по-голям дял от печалбите от ресурсите на богатата на полезни изкопаеми провинция, засилиха нападенията през последните месеци, особено срещу пакистанските военни, които започнаха офанзива срещу тях.

В заповед от сряда, видяна от Ройтерс, правителството заяви, че услугите ще бъдат преустановени до края на месеца заради ситуацията със закона и реда в провинцията, където се намират ключови китайски проекти в рамките на проекта "Един пояс, един път".

"Услугата е спряна, защото те (бойците) я използват за координация и обмен на информация", заяви днес Шахид Ринд, говорител на правителството на провинцията.

Длъжностни лица заявиха, че в Белуджистан, най-голямата по площ провинция в Пакистан, която граничи с Афганистан и Иран, има 8,5 милиона абонати на мобилни телефони. Но тя е слабо населена с едва 15 милиона от 240-милионното население на страната.

Новината следва забраната на Пакистан за пътуване по шосе до Иран, въведена в края на миналия месец, позовавайки се на заплахи за сигурността.

Въстанието на сепаратистите, които обвиняват пакистанското правителство , че ги лишава от техния дял в регионалните ресурси , разтърсва провинцията от десетилетия, припомня Ройтерс.

Те нападат предимно пакистански военни или китайски граждани и техните интереси, но напоследък започват да атакуват висши армейски офицери.

Военните съобщиха, че един офицер и двама войници са били убити от взривно устройство, , поставено на пътя от бойците във вторник.

Нападението, насочено срещу автомобил, е извършено от Армията за освобождение на Белуджистан (АОБ), най-мощната от бунтовническите групировки в района, която също така пое отговорност за няколко нападения срещу висши офицери през последните седмици.

В региона се намира пристанището Гвадар, построено от Пекин като част от инвестиция в Пакистан на стойност 65 млрд. долара в рамките на програмата "Един пояс, един път"“, предназначена да разшири глобалния обхват на Китай.

Исламабад обвинява съперника си Индия, че финансира и подкрепя бунтовниците в опит да подклажда нестабилност, тъй като Пакистан се стреми към международни инвестиции в региона - обвинение, което Делхи отрича.

През март АОБ взриви железопътна линия и взе заложници.