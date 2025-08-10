Душата ни може да е чиста и тялото ни да стане храм на Светия Дух, ако допуснем Христос в сърцата си, каза архимандрит Самуил във Видин

Душата ни може да е чиста и тялото ни да стане храм на Светия Дух, ако допуснем Христос в сърцата си. Когато Христос е цел на нашия живот, тогава няма да има нещо, което е невъзможно за нас. Това каза в проповедта си председателят на църковното настоятелство на катедралния храм „Св. вмчк Димитър Солунски“ във Видин архимандрит Самуил.

Бог иска да ни очисти, но не без нашата воля. Бог иска да заживее в нас, но не без нашето разрешение. Бог иска във всеки един от нас да направи своя храм, но това няма да стане насила, а само ако ние решим, отбеляза архимандритът. Той цитира думите на Христос към апостол Павел, че е трудно да се рита срещу ръжен, защото ще се нараним и вредата ще бъде за нас. Затова всеки, който не се покорява на Божията воля, дали с гнева си или с лош неморален живот, вреди първо на себе си и след това на хората около себе си. Важното е да знаем, че ако не следваме заповедите на Иисус Христос, без да искаме се отделяме от Него.

Всеки човек допуска Христос в душата си, когато полага усилия да се променя. Нека пазим душите си и да знаем, че всичко е допуснато от Бога. Да си прощаваме и да имаме желание за чист, морален духовен живот, защото всички един ден ще застанем пред Твореца, подчерта архимандрит Самуил.