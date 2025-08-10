Вече броя годините до края на кариерата ми, призна най-добрият колоездач в момента Тадей Погачар

Напълно изтощен в края на този сезон, в който спечели за четвърти път колоездачната Обиколка на Франци, Тадей Погачар вече говори открито за края на кариерата си. 26-годишният словенец разкри, че вече брои годините до момента, в който ще прекрати участието си.

"Може и да изглежда странно на повечето хора, но вече броя годините до края на кариерата ми, защото спортният път по принцип не е дълъг", каза той пред специализирания сайт Cycling News.

"Започнах да печеля много рано и всичко върви добре. Всяка година тренираме все по-тежко и бързо, така че гледам да изпитвам удоволствие и в бъдеще. от една страна, знам, че моята кариера няма да бъде дълга, но от друга - съм наясно, че мога да поддържам това ниво още няколко години. Но очаквам това ниво да падне в един момент", каза още той.

"Успях да си почина малко. Тур дьо Франс беше много труден и всеки може да има лош ден. Разбира се, не може да се очаква, че ще се усмихвам от щастие в продължение на 21 етапа. Има и трудни дни. Обиколката наистина бе трудна, една от най-трудните. Сега две седмици след Обиколката се чувствам починал и презареден, като напредваме естествено", призна Погачар.

Договорът на Погачар с тима на ОАЕ е до 2030, но след Тур дьо Франс той намекна, че може да се откаже след Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028.