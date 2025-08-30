Близки на загинал моторист от Варна поискаха на причинилите смърт на пътя да се налагат само ефективни присъди

Близки и приятели на 25-годишния Александър Маринов от Варна излязоха днес на мирно шествие и поискаха за причиняване смърт на пътя да се налагат само ефективни присъди. Както БТА информира младият мъж загина точно преди три месеца, когато моторът му бе блъснат от лек автомобил.

На хората, които са причинили смърт при пътен инцидент, трябва да се налагат само ефективни наказания, не условни присъди, или пробация, посочи майката на Александър Албена Димитрова. Тя бе категорична, че е наложително в такива случаи шофьорската книжка да се отнема до живот, а не за някакъв период от време. Хора, причинили смърт, не бива никога повече да сядат зад волана, каза Димитрова.

Тя допълни, че вече е направила предложения до Общината кръстовището, на което загина синът й, да бъде обезопасено. Вече е поставен знак, който налага забрана за извършване на обратен завой. По думите на Димитрова тя е получила уверение, че предстои да бъдат поставени и камери на кръстовището. Освен това пластмасовите колчета по протежение на булеварда ще бъдат сменени с каменни.

„Аз знам, че Александър няма да се върне, сега целта ми е да няма други майки, които да чуват от лекарите, че жизнените показатели на децата им са несъвместими с живота“, допълни Димитрова. Тя припомни, че синът ѝ е бил едва на 25 години, капитан далечно плаване, пътувал е и е имал планове за живота си, който му е отнет само за един миг. Майката апелира към всички шофьори да не отнемат предимството на мотористите. Те са едни от нас, мотори карат лекари, учители, полицаи и е хубаво да ги пазим на пътя, подчерта Димитрова. Позицията ѝ подкрепи и бабата на Александър Мария, която изрази притеснение дали виновната за катастрофата няма да получи леко наказание. Според нея това би било крайно несправедливо. За такива случаи трябват ефективни и бързи присъди, посочи възрастната жена.

Преди автошествието приятелите и близките на Александър положиха цветя в разделителните колчета на булеварда, до кръстовището, където загина 25-годишният моторист.