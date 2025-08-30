Каква е тайната съставка на местната лютеница, разказаха участници в четвъртото издание на Фестивала на лютеницата в благоевградското село Логодаж

С музикално-танцова програма от фолклорни групи започна четвъртото издание на Фестивала на лютеницата в благоевградското село Логодаж. Сред присъстващите бяха много любители на лютеницата, като голям интерес проявиха и по-малките деца.

Идеята на читалището, кметството и Община Благоевград е да покажат процеса на създаване на лютеницата и, разбира се, уникалния вкус, каза по време на откриването Силвия Домозетска, водеща на събитието.

Вчера след 13:00 ч. започнахме да си приготвяме лютеницата. Преди това всеки от селото донася по малко, колкото може – домати, чушки, патладжан, моркови, кромид – който каквото има, разказа пред БТА Румяна Червенкова, която е сред участниците в приготвянето на лютеницата и част от състава на Логодажките баби. Набавяме продуктите до обяд, а следобед се събираме и започваме подготовката – миене, рязане, дробене. Първо печем чушките, после мелене, като снощи до 23:30 ч. правихме подготовката, допълни още тя.

Има една билка, която вирее тук, във Влахина планина, и от нея в умерено количество се слага в лютеницата. Не трябва да се предозира, и тя е една от тайните съставки на логодажката лютеница, обясни Катя Стоянова, която също участва в приготвянето и е част от състава на Логодажките баби.

Те допълниха, че се надяват лютеницата на гостите да им хареса и очакват те да продължават да идват и през следващите години.

В нашия край, за да стане още по-добра лютеницата, използваме машата. Ето една дълга маша – измита, слагаме я в жарта да се напече и, когато вече е готова лютеницата, тя ѝ придава един печен цвят и силен, печен вкус, отбеляза още Румяна Червенкова.

Събитието съхранява и представя вкусове и традиции на Пиринския край. Гостите имаха възможност да се насладят на приготвянето на домашна лютеница по автентични рецепти, да опитат от кулинарните изкушения и да се потопят в атмосферата на българския фолклор.