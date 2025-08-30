Дунав (Русе) и Локомотив (Г. Оряховица) постигнаха победи като гости в 6-ия кръг на Втора лига

Дунав (Русе) остава един от трите отбора във Втора лига без поражение, след като постигна нов успех – 3:1 при гостуванетo на Лудогорец II. Така футболистите на Георги Чиликов събраха 13 точки и си върнаха 2-ото място, като се доближиха на 2 от лидера Фратрия (Варна).

Локомотив (Горна Оряховица) също си тръгна доволен от гостуване– 2:1 при визитата на Хебър (Пазарджик). Две попадения за успеха им преди почивката вкара Жулиян Иванов, и двата пъти разписал се след асистенции на бразилското крило Роймар.

По-рано днес Янтра (Габрово) и Черноморец (Бургас) се поздравиха с успех на старта на кръга във второто ниво на българския футбол.

Първенство на България по футбол, срещи от 6-ия кръг във Втора лига: Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак (Плевен) 2:0 (1:0) Голмайстори: 1:0 Георги Стайков 6, 2:0 Кристиян Добрев 90+5 Спортист (Своге) - Янтра 2019 (Габрово) 0:1 (0:0) Голмайстор: Мартин Райнов 75-дузпа Лудогорец II (Разград) - Дунав (Русе) 1:3 (0:1) Голмайстори: 0:1 Кристиян Бойчев 38, 0:2 Хюсеин Кельовлуев 46,

0:3 Радослав Апостолов 82, 1:3 Константин Димитров 88 Хебър 1918 (Пазарджик) - Локомотив (Г. Оряховица) 1:2 (0:2) Голмайстори: 0:2 Жулиян Иванов 12 и 41, 1:2 Димитър Законов 76 В неделя: Беласица (Петрич) - Вихрен (Сандански) Севлиево - Фратрия (Варна) В понеделник: Марек 1915 (Дупница) - Миньор (Перник) Пирин (Благоевград) - ЦСКА II (София) 2:1 (1:1) голмайстори: 0:1 Мартин Сораков 12, 1:1 Запро Динев 37, 2:1 Светослав Костов 48 Класиране: 1. Фратрия (Варна) 5 5 0 0 12:4 15 точки 2. Дунав (Русе) 5 4 1 0 9:2 13 3. Янтра 2019 (Габрово) 6 3 3 0 7:4 12 4. Вихрен (Сандански) 5 3 1 1 4:3 10 5. Пирин (Благоевград) 5 3 1 1 9:5 10 6. Локомотив (Горна Оряховица) 6 3 1 2 6:5 10 7. Севлиево (Севлиево) 5 1 3 1 4:3 6 8. Черноморец 1919 (Бургас) 5 1 3 1 4:4 6 9. Спортист 2009 (Своге) 6 1 3 2 5:6 6 10. ЦСКА II (София) 6 2 0 4 7:10 6 11. Хебър 1918 (Пазарджик) 5 1 2 2 7:8 5 12. Марек (Дупница) 5 1 2 2 2:4 5 13. Миньор (Перник) 5 0 4 1 3:4 4 14. Спартак (Плевен) 6 1 1 4 5:11 4 15. Лудогорец II (Разград) 6 1 0 5 6:11 3 16. Етър (Велико Търново) 5 0 3 2 1:4 3 17. Беласица (Петрич) 4 0 2 2 2:5 2