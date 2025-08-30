Подробно търсене

Дунав (Русе) и Локомотив (Г. Оряховица) постигнаха победи като гости в 6-ия кръг на Втора лига

Дунав (Русе) и Локомотив (Г. Оряховица) постигнаха победи като гости в 6-ия кръг на Втора лига
Дунав (Русе) и Локомотив (Г. Оряховица) постигнаха победи като гости в 6-ия кръг на Втора лига
30.08.2025 21:28
Дунав (Русе) остава един от трите отбора във Втора лига без поражение, след като постигна нов успех – 3:1 при гостуванетo на Лудогорец II. Така футболистите на Георги Чиликов събраха 13 точки и си върнаха 2-ото място, като се доближиха на 2 от лидера Фратрия (Варна).

Локомотив (Горна Оряховица) също си тръгна доволен от гостуване– 2:1 при визитата на Хебър (Пазарджик). Две попадения за успеха им преди почивката вкара Жулиян Иванов, и двата пъти разписал се след асистенции на бразилското крило Роймар.

По-рано днес Янтра (Габрово) и Черноморец (Бургас) се поздравиха с успех на старта на кръга във второто ниво на българския футбол.

Първенство на България по футбол, срещи от 6-ия кръг във Втора лига:
Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак (Плевен)     2:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Георги Стайков 6, 2:0 Кристиян Добрев 90+5

Спортист (Своге) - Янтра 2019 (Габрово)         0:1 (0:0)
Голмайстор: Мартин Райнов 75-дузпа

Лудогорец II (Разград) - Дунав (Русе)           1:3 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Кристиян Бойчев 38, 0:2 Хюсеин Кельовлуев 46, 
0:3 Радослав Апостолов 82, 1:3 Константин Димитров 88

Хебър 1918 (Пазарджик) - Локомотив (Г. Оряховица) 1:2 (0:2)
Голмайстори: 0:2 Жулиян Иванов 12 и 41, 1:2 Димитър Законов 76

В неделя:
Беласица (Петрич) - Вихрен (Сандански) 
Севлиево - Фратрия (Варна) 

В понеделник:
Марек 1915 (Дупница) - Миньор (Перник)


Пирин (Благоевград) - ЦСКА II (София)           2:1 (1:1) 
голмайстори: 0:1 Мартин Сораков 12, 1:1 Запро Динев 37, 2:1 Светослав Костов 48

         Класиране:
 1. Фратрия (Варна)               5    5   0   0    12:4    15 точки     
 2. Дунав (Русе)                  5    4   1   0     9:2    13
 3. Янтра 2019 (Габрово)          6    3   3   0     7:4    12
 4. Вихрен (Сандански)            5    3   1   1     4:3    10
 5. Пирин (Благоевград)           5    3   1   1     9:5    10
 6. Локомотив (Горна Оряховица)   6    3   1   2     6:5    10
 7. Севлиево (Севлиево)           5    1   3   1     4:3     6
 8. Черноморец 1919 (Бургас)      5    1   3   1     4:4     6
 9. Спортист 2009 (Своге)         6    1   3   2     5:6     6
10. ЦСКА II (София)               6    2   0   4     7:10    6
11. Хебър 1918 (Пазарджик)        5    1   2   2     7:8     5
12. Марек (Дупница)               5    1   2   2     2:4     5
13. Миньор (Перник)               5    0   4   1     3:4     4
14. Спартак (Плевен)              6    1   1   4     5:11    4                        
15. Лудогорец II (Разград)        6    1   0   5     6:11    3   
16. Етър (Велико Търново)         5    0   3   2     1:4     3
17. Беласица (Петрич)             4    0   2   2     2:5     2

/АВ/

