Третодивизионният Струмска слава (Радомир) представи Даниел Начев като ново попълнение

Изпадналият от Втора лига отбор на Струмска слава (Радомир) привлече ново попълнение и това е плеймейкърът Даниел Начев, който в последната година беше част от Спартак (Варна), но имаше проблеми с контузии. Радомирци представиха техничния юноша на Левски (София) на официалната си страница часове преди мача с витоша (Бистрица) от Югозападната Трета лига.

Сега радомирци се опитват да се върнат във Втора лига и водят в класирането с 9 точки от четири кръга. На 3-ото място е Витоша (Бистрица) с 8 точки.

Роденият през 2003-а година Даниел Начев беше смятан за един от най-големите таланти в школата на Левски, а в ранна детска възраст е бил на проби в Манчестър Сити.

"В навечерието на срещата с Витоша (Бистрица), имаме удоволствието да ви представим новото попълнение на Струмска Слава - Даниел Начев! Дани е добре познато име за футболна България, като в Радомир идва от отбора на Спартак (Варна). За "варненци" записва 75 мача, отбелязва 11 гола и прави 11 асистенции на ниво Efbet Лига и Втора Лига. Бил е част и от първия отбор на Левски София, като в юношеските си години е смятан за един от най талантливите млади играчи! 21-годишният офанзивен полузащитник е юноша на Септември София и Левски София, като има и кратък период в школата на Ботев Пловдив. Бил е капитан в отборите на U17 и U19 на Левски. Бил е част от юношеския национален отбор на България U17, за когото изиграва 8 мача и отбелязва 3 гола", представиха Начев в Радомир днес.