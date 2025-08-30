Свлачище засегна норвежка магистрала, един човек е изчезнал

site.btaСвлачище засегна норвежка магистрала, един човек е изчезнал
Норвежките служби за спешна помощ издирват човек, изчезнал след голямо свлачище на север от град Тронхайм, предаде ДПА.
Голям кратер се появи внезапно сутринта на магистрала E6 и успоредната железопътна линия. Снимките показват, че част от земята се е свлякла в съседното езеро Несватнет.
Според информационната агенция Ен Ти Би две къщи са били евакуирани и поне една кола е попаднала във водата. Друг човек, който е пътувал в колата и е бил застигнат от свлачището, е успял да се освободи и е откаран в болница.
Причината за бедствието все още не е ясна, заяви говорител пред Норвежката радио-телевизионна корпорация Ен Ар Ко.
/ВТ/
