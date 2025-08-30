Подробно търсене

Свлачище засегна норвежка магистрала, един човек е изчезнал

Асен Георгиев
Свлачище засегна норвежка магистрала, един човек е изчезнал
Свлачище засегна норвежка магистрала, един човек е изчезнал
Норвежките спасителни служби работят на мястото на инцидента. Снимка: АП.
Осло,  
30.08.2025 17:49
 (БТА)

Норвежките служби за спешна помощ издирват човек, изчезнал след голямо свлачище на север от град Тронхайм, предаде ДПА.

Голям кратер се появи внезапно сутринта на магистрала E6 и успоредната железопътна линия. Снимките показват, че част от земята се е свлякла в съседното езеро Несватнет.

Според информационната агенция Ен Ти Би две къщи са били евакуирани и поне една кола е попаднала във водата. Друг човек, който е пътувал в колата и е бил застигнат от свлачището, е успял да се освободи и е откаран в болница.

Причината за бедствието все още не е ясна, заяви говорител пред Норвежката радио-телевизионна корпорация Ен Ар Ко.

/ВТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:03 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация