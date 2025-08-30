Локомотив Пловдив поведе в класирането след победа срещу Спартак Варна

Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига:
Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив) 1:2 (0:1)
голмайстор: 0:1 Парвиз Умарбаев 4, 1:1 Бернардо Коуто 78, 1:2 Мартин Русков 83
червен картон: Тодор Павлов 70 (Локомотив); Ндуалу Пахама 90+2 (Спартак)
по-късно днес:
Славия - ЦСКА
от петък:
Септември - Локомотив 1929 (София) 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Никола Фонтен 78
Ботев (Враца) - Черно море (Варна) 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Владислав Найденов 49
Монтана - Добруджа (Добрич) 1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Борис Димитров 6-дузпа
червен картон: Кристофър Ачемпонг 45+4 (Монтана), Андриан Димитров 85 (Добруджа)
в неделя:
Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора)
Левски - ЦСКА 1948
Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив)
1. Локомотив Пловдив 7 4 3 0 8:4 15 точки
2. Лудогорец 5 4 1 0 11:1 13
3. Левски 5 4 1 0 11:2 13
4. ЦСКА 1948 6 4 1 1 8:5 13
5. Черно море 7 3 3 1 11:5 12
6. Локомотив София 7 2 4 1 6:3 10
7. Ботев Враца 7 2 4 1 6:4 10
8. Монтана 7 2 2 3 5:11 8
9. Септември София 7 2 0 5 7:15 6
10. Добруджа 7 2 0 5 6:10 6
11. Арда Кърджали 5 1 2 2 6:4 5
12. Берое 5 1 2 2 5:9 5
13. Спартак Варна 7 0 4 3 5:9 4
14. Славия 6 1 1 4 6:11 4
15. Ботев Пловдив 5 1 1 3 4:10 4
16. ЦСКА 5 0 3 2 2:4 3
/ИК/