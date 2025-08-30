Локомотив Пловдив поведе в класирането след победа срещу Спартак Варна

Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига: Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив) 1:2 (0:1) голмайстор: 0:1 Парвиз Умарбаев 4, 1:1 Бернардо Коуто 78, 1:2 Мартин Русков 83 червен картон: Тодор Павлов 70 (Локомотив); Ндуалу Пахама 90+2 (Спартак) по-късно днес: Славия - ЦСКА от петък: Септември - Локомотив 1929 (София) 1:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Никола Фонтен 78 Ботев (Враца) - Черно море (Варна) 1:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Владислав Найденов 49 Монтана - Добруджа (Добрич) 1:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Борис Димитров 6-дузпа червен картон: Кристофър Ачемпонг 45+4 (Монтана), Андриан Димитров 85 (Добруджа) в неделя: Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора) Левски - ЦСКА 1948 Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив) 1. Локомотив Пловдив 7 4 3 0 8:4 15 точки 2. Лудогорец 5 4 1 0 11:1 13 3. Левски 5 4 1 0 11:2 13 4. ЦСКА 1948 6 4 1 1 8:5 13 5. Черно море 7 3 3 1 11:5 12 6. Локомотив София 7 2 4 1 6:3 10 7. Ботев Враца 7 2 4 1 6:4 10 8. Монтана 7 2 2 3 5:11 8 9. Септември София 7 2 0 5 7:15 6 10. Добруджа 7 2 0 5 6:10 6 11. Арда Кърджали 5 1 2 2 6:4 5 12. Берое 5 1 2 2 5:9 5 13. Спартак Варна 7 0 4 3 5:9 4 14. Славия 6 1 1 4 6:11 4 15. Ботев Пловдив 5 1 1 3 4:10 4 16. ЦСКА 5 0 3 2 2:4 3