Подробно търсене

Локомотив Пловдив поведе в класирането след победа срещу Спартак Варна

Ивайло Георгиев
Локомотив Пловдив поведе в класирането след победа срещу Спартак Варна
Локомотив Пловдив поведе в класирането след победа срещу Спартак Варна
БТА, Варна (30 август 2025) На стадион „Спартак“ във Варна се играе срещата от 7-ия кръг на efbet Лигата между отборите на „Спартак 1918“ Варна и „Локомотив“ Пловдив.Снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (ЛФ)
Варна,  
30.08.2025 20:55
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига:

Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив)   1:2 (0:1)
голмайстор: 0:1 Парвиз Умарбаев 4, 1:1 Бернардо Коуто 78, 1:2 Мартин Русков 83
червен картон: Тодор Павлов 70 (Локомотив); Ндуалу Пахама 90+2 (Спартак)

по-късно днес:
Славия - ЦСКА

от петък:
Септември - Локомотив 1929 (София)      1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Никола Фонтен 78

Ботев (Враца) - Черно море (Варна)      1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Владислав Найденов 49

Монтана - Добруджа (Добрич)             1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Борис Димитров 6-дузпа
червен картон: Кристофър Ачемпонг 45+4 (Монтана), Андриан Димитров 85 (Добруджа)

в неделя: 
Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора)
Левски - ЦСКА 1948 
Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив)

 1. Локомотив Пловдив   7   4  3  0   8:4  15 точки
 2. Лудогорец           5   4  1  0  11:1  13  
 3. Левски              5   4  1  0  11:2  13
 4. ЦСКА 1948           6   4  1  1   8:5  13
 5. Черно море          7   3  3  1  11:5  12 
 6. Локомотив София     7   2  4  1   6:3  10
 7. Ботев Враца         7   2  4  1   6:4  10
 8. Монтана             7   2  2  3   5:11  8 
 9. Септември София     7   2  0  5   7:15  6 
10. Добруджа            7   2  0  5   6:10  6 
11. Арда Кърджали       5   1  2  2   6:4   5
12. Берое               5   1  2  2   5:9   5
13. Спартак Варна       7   0  4  3   5:9   4
14. Славия              6   1  1  4   6:11  4
15. Ботев Пловдив       5   1  1  3   4:10  4
16. ЦСКА                5   0  3  2   2:4   3

/ИК/

Свързани новини

30.08.2025 20:59

Локомотив Пловдив победи Спартак 1918 Варна и излезе на първо място във временното класиране, двата отбора завършиха мача с 10 души

Среща от 7-ия кръг на efbet Лигата: Спартак 1918 Варна – Локомотив Пловдив (0:1) Голмайстори: 0:1 Парвиз Умарбаев (4-ата мин.), 1:1 Бернардо Коуто (77-ма мин.), 1:2 Мартин Русков (83-ата мин.); Стадион „Спартак“; Зрители - 2000; Съдия – Георги

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:07 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация