Турският халф Хакан Чалханоглу ще се завърне в тима на Интер за двубоя срещу Удинезе в неделя

Хакан Чалханоглу ще се завърне в тима на Интер за двубоя срещу Удинезе в неделя от Серия А.

Турският халф беше свързван с трансфер, но остана в отбора. Той пропусна победата с 5:0 над Торино в първия мач от Серия А заради наказание.

"Той е важен играч и го е доказал през последните години", каза мениджърът Кристиан Киву на пресконференция преди срещата.

"Той показа желание да бъде част от състава и да се усъвършенства, защото от първия ден се върна мотивиран, със страхотен манталитет и амбиция, с желание да остави миналия сезон зад гърба си, както и другите, знаейки, че този сезон е това, което има значение. Първите няколко мача са много важни. Той се завърна след наказание и всички сме щастливи", добави треньорът.

Киву иска неговите възпитаници да направят силен старт на кампанията.

"Важното е да запазим отношението и манталитета, които имахме в първия мач от сезона. Има и други неща, които трябва да се поддържат и подобряват, но ключовите са отношението и манталитетът, които трябва да имаме от самото начало. Утре отборът Те трябва да има манталитет, хъс и агресия, но също така и да покаже качества", заяви той.

"Удинезе са много добре структурирани, дори физически. Показаха добри неща по отношение на мобилност и гъвкавост. Имат солидна халфова линия и много качества. Тази година промениха системата, но характеристиките на играчите са си същите и винаги е трудно да се изправиш срещу такъв отбор", каза още Киву.

Наставникът на Удинезе Коста Руняич не се съмнява в мащаба на задачата пред отбора си, който завърши наравно у дома с Верона в първия си двубой.

"Отиваме в Милано и знаем, че сме аутсайдери. Играем срещу Интер и нямаме какво да губим. Те също го знаят - те са един от най-добрите отбори в Италия. Знаем силните им страни, колко опасни са в атака, колко силно бягат, техните преходи, стила им на игра. Играят заедно от години. Искаме да покажем добро представяне и да играем по начина, по който сме се подготвили, независимо от противника", коментира той.