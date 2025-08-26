Интер записа успех над Торино

Интер започна новия сезон в Серия А с разгромна домакинска победа срещу Торино с 5:0. Алесандро Бастони откри в 18-ата минута, а в 36-ата минута Маркюс Тюрам удвои преднината.

През втората част Лаутаро Мартинес, Тюрам и резервата Анже-Йоан Бони оформиха крайното 5:0 за Интер.

Футболистите на Кристиан Киву показаха добра форма и желание за игра, въпреки краткото време за подготовка след участието си на Световното клубно първенство.

Новите попълнения в състава на Интер – Петър Сучич, Анже-Йоан Боли, Анди Диуф и Луис Енрике се включиха на ниво.





Първенство на Италия по футбол, срещи от първия кръг в Серия А: Интер – Торино 5:0 Удинезе – Верона 1:1 от неделя: Аталанта - Пиза 1:1 Ювентус - Парма 2:0 Каляри - Фиорентина 1:1 Комо - Лацио 2:0 от събота: Милан - Кремонезе 1:2 Рома - Болоня 1:0 Сасуоло - Наполи 0:2 Дженоа - Лече 0:0