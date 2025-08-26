Подробно търсене

Интер записа успех над Торино

снимка: АР, Luca Bruno
Милано,  
26.08.2025 08:40
 (БТА)

Интер започна новия сезон в Серия А с разгромна домакинска победа срещу Торино с 5:0. Алесандро Бастони откри в 18-ата минута, а в 36-ата минута Маркюс Тюрам удвои преднината.

През втората част Лаутаро Мартинес, Тюрам и резервата Анже-Йоан Бони оформиха крайното 5:0 за Интер.

Футболистите на Кристиан Киву показаха добра форма и желание за игра, въпреки краткото време за подготовка след участието си на Световното клубно първенство. 

Новите попълнения в състава на Интер – Петър Сучич, Анже-Йоан Боли, Анди Диуф и Луис Енрике се включиха на ниво. 



Първенство на Италия по футбол, срещи от първия кръг в Серия А:

Интер – Торино      5:0 		
Удинезе – Верона    1:1


от неделя:
Аталанта - Пиза     1:1
Ювентус - Парма     2:0
Каляри - Фиорентина 1:1
Комо - Лацио        2:0

от събота:
Милан - Кремонезе   1:2
Рома - Болоня       1:0
Сасуоло - Наполи    0:2
Дженоа - Лече       0:0

