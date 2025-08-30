Челси привлече Алехандро Гарначо с договор за седем години

Английският футболен клуб Челси привлече крилото Алехандро Гарначо от Манчестър Юнайтед с договор за седем години. Източник на агенция Ройтерс съобщава, че трансферът е на стойност 40 милиона паунда и той е четвъртият най-голям за "червените дяволи" след сделките за Кристиано Роналдо, Ромелу Лукаку и Анхел ди Мария.

"За мен и за моето семейство това е страхотен ден. Пристигам в огромен клуб и нямам търпение да започна да играя. Наистина се радвам, че се присъединих към носителите на световната клубна купа - най-добрият отбор в света", заяви аржентинецът, цитиран от Ройтерс.

Гарначо има 144 мача и 26 гола в кариерата си за Манчестър Юнайтед. През миналия сезон той записа 11 попадения и десет асистенции, но беше сред петимата футболисти, които искаха изходящ трансфер. Останалите са Маркъс Рашфорд, Антони, Тайрел Маласия и Джейдън Санчо. Първият премина в Барселона през миналия месец.

Челси победи Фулъм с 2:0 през уикенда и на 13 септември ще се изправи срещу Брентфорд.