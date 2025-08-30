Парма и Аталанта не излъчиха победител в среща от Серия А

Парма и Аталанта завършиха 1:1 в среща от втория кръг на футболното първенство на Италия.

Марио Пашалич откри резултата в 79-ата минута за гостите след асистенция на Никола Кръстович. Патрик Кутроне изравни в 85-ата.

В друга среща от шампионата Болоня надделя над гостуващия Комо с 1:0. Единственото попадение беше дело на Рикардо Орсолини в 59-ата минута след асистенция Сантиаго Кастро.

В късните мачове Наполи приема Каляри, а Рома гостува на Пиза.

Срещи от втория кръг на футболното първенство на Италия: Болоня - Комо 1:0 Парма - Аталанта 1:1 по-късно днес: Наполи - Каляри Пиза - Рома В неделя: Дженоа - Ювентус Торино - Фиорентина Интер - Удинезе Лацио - Верона от петък: Лече - Милан 0:2 Кремонезе - Сасуоло 3:2