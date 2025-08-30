Подробно търсене

Парма и Аталанта не излъчиха победител в среща от Серия А

Ива Кръстева
Парма и Аталанта не излъчиха победител в среща от Серия А
Парма и Аталанта не излъчиха победител в среща от Серия А
снимка: Gianni Santandrea/LaPresse via AP
Рим,  
30.08.2025 21:36
 (БТА)

Парма и Аталанта завършиха 1:1 в среща от втория кръг на футболното първенство на Италия.

Марио Пашалич откри резултата в 79-ата минута за гостите след асистенция на Никола Кръстович. Патрик Кутроне изравни в 85-ата.

В друга среща от шампионата Болоня надделя над гостуващия Комо с 1:0. Единственото попадение беше дело на Рикардо Орсолини в 59-ата минута след асистенция Сантиаго Кастро.

В късните мачове Наполи приема Каляри, а Рома гостува на Пиза.

Срещи от втория кръг на футболното първенство на Италия:

Болоня - Комо     1:0
Парма - Аталанта  1:1

по-късно днес:
Наполи - Каляри
Пиза - Рома 

В неделя:
Дженоа - Ювентус
Торино - Фиорентина 
Интер - Удинезе
Лацио - Верона

от петък:
Лече - Милан         0:2
Кремонезе - Сасуоло  3:2

/ИК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:07 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация