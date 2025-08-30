В България бе открита деветата Европейска младежка олимпиада по информатика eJOI

Днес в Шумен президентът Румен Радев официално откри деветата Европейска младежка олимпиада по информатика eJOI (2025.ejoi.org). Най-добрите ученици в Европа до 16 години ще премерят знания в най-престижното световно състезание по информатика за тяхната възрастова група. Олимпиадата е основана от България през 2017, съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Със своя талант и дръзновение младите български информатици могат да допринесат за повишаването на конкурентоспособността на България, заяви Румен Радев на откриването. Президентът открои традициите и авторитета на българската школа, които са в основата и на създадената през миналата година в Бургас Международна олимпиада по изкуствен интелект.

Румен Радев изрази увереност, че Европейската младежка олимпиада ще продължи да се утвърждава като пространство, което кара младите хора да мечтаят смело и да мислят мащабно. „Европа има остра нужда от хора като вас“, добави държавният глава, обръщайки се към младите състезатели, като добави, че макар от тях да се очаква през следващите дни в решаването на сложни задачи да покажат съобразителност, прецизност, въображение и висока психологическа устойчивост, те не бива да забравят, че най-големият успех е знанието, което ще споделят помежду си, приятелствата, които ще създадат и убедеността, която ще получат, че могат много повече.

В олимпиадата се включат близо 100 младежи на възраст до 15,5 години от 24 държави – Азербайджан, Армения, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Естония, Франция, Грузия, Гърция, Унгария, Исландия, Казахстан, Киргизстан, Литва, Молдова, Република Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Украйна, Великобритания, Турция и Саудитска Арабия (гост).

Елена Маринова, съосновател на EJOI, припомни, че трите големи технологични олимпиади в света са основани в България - IOI (Международна олимпиада по информатика, 1989), eJOI (Европейска младежка олимпиада по информатика, 2017) и IOAI (Международна олимпиада по изкуствен интелект, 2024). Заедно с проф. Красимир Манев, първи президент на eJOI, гл. ас. Бисерка Йовчева, президент на eJOI, и Алексей Христов вложихме сърцата си в Сдружение eJOI преди 9 години - и сега имаме голяма, силна и устойчива общност, която вярвам, че ще продължи да се развива“, допълни г-жа Маринова.

В церемонията по откриването на олимпиадата участва и кметът на община Шумен Христо Христов. “За мен е чест, че Шумен е домакин на IX Европейска младежка олимпиада по информатика eJOI, която събира най-добрите млади умове на континента и поставя Шумен в сърцето на дигитална Европа. Пожелавам ви успехи, приятелства, честна надпревара и незабравими спомени от Шумен“, заяви кметът.

Президентът на eJOI Бисерка Йовчева приветства състезателите и гостите на откриването на деветата Европейска младежка олимпиада по информатика с добре дошли в красивия град Шумен.

Деветата Европейска младежка олимпиада по информатика – eJOI се организира от Сдружение „Европейска младежка олимпиада по информатика“ (основател), Министерство на образованието и науката, община Шумен, Сдружение на олимпийските отбори по природни науки, Школа А&Б, СУ „Сава Доброплодни“ и ППМГ „Нанчо Попович“.

eJOI е трамплин за развитието на елита на ИТ индустрията и следва правилата и стандартите на Международната олимпиада по информатика. Състезанието е индивидуално, като всеки отбор включва четирима ученици и двама ръководители.

В Шумен участниците ще имат не само два състезателни дни, но и богата културна и социална програма с много емоции и приключения, които да ги вдъхновят за бъдещи успехи.

България ще бъде представена от два национални отбора и един шуменски състав.

В първия ни тим влизат четирима осмокласници: Кирил Зулямски (Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“), който миналата година завоюва бронзов медал, Мартин Чавдаров (СМГ), Боян Бояджиев (СМГ) и Даниел Тодоров (ПЧМГ – София). Техни ръководителите са Петър Петров и Ясмин Ердим.

Дамян Свободников (VII клас, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна), Никола Манолов (VIII клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, Хасково), Мартин Висулчев (VIII клас, СМГ) и Алексей Карташев (VII клас, СМГ) са част от втория национален отбор на България с ръководители Пламенка Христова и Димитър Добрев.

Домакините от Шумен ще бъдат представени от четирима възпитаници на ППМГ „Нанчо Попович“ – седмокласникът Борис Бобев и осмокласниците Симона Иванова, Богдан Върбанов и Дамян Бояджиев. Ръководители на отбора са Цветелина Петрова и Явор Василев

Повече за деветото издание на eJOI ще намерите в сайта - https://2025.ejoi.org.

Организатори:

Сдружение „Европейска младежка олимпиада по информатика“ (основател), Министерство на образованието и науката, община Шумен, Сдружение на олимпийските отбори по природни науки, Школа А&Б, СУ „Сава Доброплодни“ и ППМГ „Нанчо Попович“.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки)