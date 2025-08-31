Трафикът е интензивен на пунктовете "Kапитан Андреево" и "Kалотина" и всички гранични преходи с Румъния, съобщиха от "Гранична полиция"

Трафикът е интензивен на граничните пунктове "Kапитан Андреево" и "Kалотина" и всички гранични преходи с Румъния, съобщават от Главната дирекция „Гранична полиция“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата в Румъния трафикът е интензивен на всички преходи. От 22 август т.г. фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав. Водачите следва да използват алтернативни гранични преходи.

Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

На границата с Турция трафикът е интензивен на граничен пункт "Kапитан Андреево" на вход за леки автомобили.

На границата със Сърбия трафикът е интензивен на граничен пункт "Kалотина" на изход за леки автомобили.

На границата с Република Северна Македония е възстановено движениетo през граничния пункт "Станке Лисичково" в двете посоки. Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Гърция, на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти, продължават строителните дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта. Пътят до Ксанти през Златоград ще бъде затворен на гръцка територия за всички превозни средства до 13 септември поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.