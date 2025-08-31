Подробно търсене

Русия съобщи, че силите й са унищожили тази нощ 21 украински дрона в южната част на страната

Десислава Иванова
Дрон с голям обсег украинско производство. Снимка: Efrem Lukatsky/АП
Москва,  
31.08.2025 08:06
 (БТА)
Руското министерство на отбраната съобщи, че силите му за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили тази нощ 21 украински дрона над южна и югозападна Русия, предаде Ройтерс.

"През изминалата нощ дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха 21 украински безпилотни летателни апарата от тип самолет: 11 - над територия на Волгоградска област, 8 - над Ростовска област и по 1 над Белгородска и Брянска област", уточни в платформата "Телеграм" министерството, цитирано от ТАСС.

 

/ДИ/

