Спектакълът „За любовта…“ по текстове на Яна Борисова ще се играе отново в Летния театър във Варна

Цветана Манева и плеяда актьори представят отново във Варна спектакъла „За любовта…“, съобщават организаторите. Събитието е тази вечер, 31 август, в Летния театър.

Публиката ще чуе текстове на Яна Борисова в изпълнение на Цветана Манева, Александър Сано, Радина Кърджилова, Дарин Ангелов, Петър Антонов, Боряна Братоева, Ана Пападопулу, Йордан Ръсин, Лилия Маравиля и Силвия Петкова. Сценографията е създадена специално за откритата сцена на Летния театър във Варна и е с музика, изпълнена на живо от Милен Кукошаров.

В представлението тази година са включени и нови творби. „За любовта…“ разказва с хумор, нежност и откровение истории за най-значимото чувство, като авторката Яна Борисова говори за копнежите, тайните и признанията без цензура и задръжки, допълват организаторите.

Спектакълът „За любовта…“ гостува във Варна през август 2023 г., а през миналата година Цветана Манева бе почетена със специалната продукция „Честит рожден ден, Цветана!“, която бе представена в рамките на театралния фестивал „Варненско лято“ по повод нейната 80-годишнина.