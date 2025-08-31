Шаби Алонсо за победата над Майорка: "Увереността на Реал Мадрид и играчите расте с всеки изминал ден“

Подробно търсене

Мирослав Димитров
AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
31.08.2025 08:31
 (БТА)

Старши треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо изрази задоволство от играта на своя отбор при победата над Майорка с 2:1 в мач от 3-ия кръг на испанското първенство.

"Не влязохме в мача по най-добрия начин, но атакувахме по-добре, отколкото срещу Осасуна, и създадохме повече положения, особено след 20-ата минута. Увереността на отбора и играчите расте и това е важно за мен. Очевидно станахме по-добри, отколкото бяхме в началото. Резултатите са важни, за да потвърдят правилността на нашата работа и пътя, който сме избрали. 9 от 9 точки е добро начало и сме щастливи“, каза Алонсо, цитиран от официалния сайт на клуба.

След този мач Реал Мадрид има 9 точки и в следващия кръг на 13 август ще играе срещу Реал Сосиедад.

/МД/

