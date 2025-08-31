Подробно търсене

Реал Мадрид записа трета поредна победа в Ла Лига

Мирослав Димитров
AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
31.08.2025 07:55
 (БТА)

Реал Мадрид победи с 2:1 у дома Майорка в мач от 3-тия кръг на испанската Ла Лига.  

Ведат Муричи откри за гостите в 18-ата минута, но Реал направи пълен обрат в рамките на минута още почивката с голове на Арда Гюлер (37') и Винисиус Жуниор (38')  

Грандът от Мадрид доминираше и можеше да спечели и по-убедително, но три гола за тима - два на Мбапе и един на Гюлер, бяха отменени след намесата на ВАР. 

Реал записа трета поредна победа и е еднолично начело в таблицата преди изиграването на останалите срещи от кръга. 

Срещи от третия кръг на Ла Лига: 
Овиедо - Реал Сосиедад        1:0
Жирона - Севиля                      0:2
Алавес - Атлетико Мадрид    1:1
Реал Мадрид - Майорка          2:1 

в неделя:
Селта - Виляреал
Бетис - Атлетик Билбао 
Еспаньол - Осасуна
Райо Валекано - Барселона 

от петък:
Валенсия - Хетафе                   3:0
Елче - Леванте                          2:0    

/МД/

