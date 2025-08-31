Реал Мадрид записа трета поредна победа в Ла Лига

Реал Мадрид победи с 2:1 у дома Майорка в мач от 3-тия кръг на испанската Ла Лига.

Ведат Муричи откри за гостите в 18-ата минута, но Реал направи пълен обрат в рамките на минута още почивката с голове на Арда Гюлер (37') и Винисиус Жуниор (38')

Грандът от Мадрид доминираше и можеше да спечели и по-убедително, но три гола за тима - два на Мбапе и един на Гюлер, бяха отменени след намесата на ВАР.

Реал записа трета поредна победа и е еднолично начело в таблицата преди изиграването на останалите срещи от кръга.

Срещи от третия кръг на Ла Лига:

Овиедо - Реал Сосиедад 1:0

Жирона - Севиля 0:2

Алавес - Атлетико Мадрид 1:1

Реал Мадрид - Майорка 2:1

в неделя:

Селта - Виляреал

Бетис - Атлетик Билбао

Еспаньол - Осасуна

Райо Валекано - Барселона

от петък:

Валенсия - Хетафе 3:0

Елче - Леванте 2:0