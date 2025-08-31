Реал Мадрид записа трета поредна победа в Ла Лига

site.btaРеал Мадрид записа трета поредна победа в Ла Лига
Реал Мадрид победи с 2:1 у дома Майорка в мач от 3-тия кръг на испанската Ла Лига.
Ведат Муричи откри за гостите в 18-ата минута, но Реал направи пълен обрат в рамките на минута още почивката с голове на Арда Гюлер (37') и Винисиус Жуниор (38')
Грандът от Мадрид доминираше и можеше да спечели и по-убедително, но три гола за тима - два на Мбапе и един на Гюлер, бяха отменени след намесата на ВАР.
Реал записа трета поредна победа и е еднолично начело в таблицата преди изиграването на останалите срещи от кръга.
Срещи от третия кръг на Ла Лига:
Овиедо - Реал Сосиедад 1:0
Жирона - Севиля 0:2
Алавес - Атлетико Мадрид 1:1
Реал Мадрид - Майорка 2:1
в неделя:
Селта - Виляреал
Бетис - Атлетик Билбао
Еспаньол - Осасуна
Райо Валекано - Барселона
от петък:
Валенсия - Хетафе 3:0
Елче - Леванте 2:0
/МД/
