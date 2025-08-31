Българинът Дурмуш остава резерва за новака Пиза при домакинска загуба от Рома в Серия А

site.btaБългаринът Дурмуш остава резерва за новака Пиза при домакинска загуба от Рома в Серия А
Рома постигна втора поредна победа в италианския шампионат след успех с 1:0 при гостуването на новака Пиза в среща от втория кръг на Серия А.
Единственото попадение за “вълците” отбеляза Матиас Соуле в 55-ата минута на мача. Малко по-късно 22-годишният аржентинец вкара и втори гол, но попадението му бе отменено след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР заради игра с ръка.
За Пиза на резервната скамейка остана българинът Мерт Дурмуш.
Рома е с пълен актив след първите два кръга, също като шампиона Наполи и новака Кремонезе.
Наполи надигра трудно Каляри с 1:0 у дома с попадение на Андре-Франк Замбо Ангиса в петата минута на даденото от съдията продължение.
Срещи от втория кръг на футболното първенство на Италия:
Болоня - Комо 1:0
Парма - Аталанта 1:1
Наполи - Каляри 1:0
Пиза - Рома 0:1
в неделя:
Дженоа - Ювентус
Торино - Фиорентина
Интер - Удинезе
Лацио - Верона
от петък:
Лече - Милан 0:2
Кремонезе - Сасуоло 3:2
/МД/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина