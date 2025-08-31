Подробно търсене

Мирослав Димитров
Българинът Дурмуш остава резерва за новака Пиза при домакинска загуба от Рома в Серия А
Alessandro La Rocca/LaPresse via AP
Рим,  
31.08.2025 08:16
 (БТА)

Рома постигна втора поредна победа в италианския шампионат след успех с 1:0 при гостуването на новака Пиза в среща от втория кръг на Серия А. 

Единственото попадение за “вълците” отбеляза Матиас Соуле в 55-ата минута на мача. Малко по-късно 22-годишният аржентинец вкара и втори гол, но попадението му бе отменено след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР заради игра с ръка. 

За Пиза на резервната скамейка остана българинът Мерт Дурмуш. 

Рома е с пълен актив след първите два кръга, също като шампиона Наполи и новака Кремонезе. 

Наполи надигра трудно Каляри с 1:0 у дома с попадение на Андре-Франк Замбо Ангиса в петата минута на даденото от съдията продължение.  

Срещи от втория кръг на футболното първенство на Италия: 
Болоня - Комо 1:0 
Парма - Аталанта 1:1  
Наполи - Каляри 1:0
Пиза - Рома 0:1 

в неделя: 
Дженоа - Ювентус 
Торино - Фиорентина 
Интер - Удинезе 
Лацио - Верона  

от петък: 
Лече - Милан 0:2 
Кремонезе - Сасуоло 3:2 

 

/МД/

Към 08:49 на 31.08.2025 Новините от днес

