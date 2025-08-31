Българинът Дурмуш остава резерва за новака Пиза при домакинска загуба от Рома в Серия А

Рома постигна втора поредна победа в италианския шампионат след успех с 1:0 при гостуването на новака Пиза в среща от втория кръг на Серия А.

Единственото попадение за “вълците” отбеляза Матиас Соуле в 55-ата минута на мача. Малко по-късно 22-годишният аржентинец вкара и втори гол, но попадението му бе отменено след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР заради игра с ръка.

За Пиза на резервната скамейка остана българинът Мерт Дурмуш.

Рома е с пълен актив след първите два кръга, също като шампиона Наполи и новака Кремонезе.

Наполи надигра трудно Каляри с 1:0 у дома с попадение на Андре-Франк Замбо Ангиса в петата минута на даденото от съдията продължение.

Срещи от втория кръг на футболното първенство на Италия:

Болоня - Комо 1:0

Парма - Аталанта 1:1

Наполи - Каляри 1:0

Пиза - Рома 0:1

в неделя:

Дженоа - Ювентус

Торино - Фиорентина

Интер - Удинезе

Лацио - Верона

от петък:

Лече - Милан 0:2

Кремонезе - Сасуоло 3:2