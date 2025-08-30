Компанията "Мета" създаде чатботове на Тейлър Суифт и други известни личности без разрешението им

Компанията "Мета" (Meta) е присвоила имената и образите на известни личности, сред които Тейлър Суифт, Скарлет Йохансон, Ан Хатауей и Селена Гомес, за да създаде десетки флиртуващи чатботове в социалните медии без тяхно разрешение, предаде Ройтерс.

Макар че много от ботовете са направени от потребители със специален инструмент на "Мета", Ройтерс установи, че служител на компанията е подготвил поне три, включително два "пародийни" бота на певицата Тейлър Суифт.

Според данни на Ройтерс "Мета" е позволила на потребители да създават публично достъпни чатботове и на подрастващи, придобили популярност, включително и на Уолкър Скобел - 16-годишна филмова звезда. Помолен за снимка на актьора тийнейджър на плажа, ботът изготвил реалистична снимка без риза. "Доста е сладък, а?", написа аватарът под снимката.

Всички виртуални знаменитости са споделени на платформите Фейсбук, Инстаграм и УотсАп, който "Мета" притежава. По време на проучването на поведението на ботовете от Ройтерс, продължило няколко седмици аватарите често настояват, че са истински актьори и артисти. Те редовно правят сексуални намеци, като често канят тестовия потребител на срещи, отбеляза осведомителната агенция.

Част от генерираното от изкуствен интелект съдържание за известни личности е особено рисково: когато са помолени за интимни снимки, чатботовете за възрастни създават фотореалистични изображения на своите съименници, които се къпят във вана или са само по бельо, отбелязва Ройтерс.

Говорителят на "Мета" Анди Стоун обясни пред осведомителната агенция, че инструментите с изкуствен интелект на компанията не би трябвало да създават интимни изображения на известни възрастни или снимки на деца знаменитости. Според него създаването на изображения на известни жени, облечени в бельо, е резултат от неуспехите на "Мета" да приложи собствените си политики, които забраняват подобно съдържание.

Въпреки че правилата на компанията не позволяват "директно имитиране", Стоун отбеляза, че образите на известни личности са допустими, ако са обозначена като пародийни. Много от тях са посочени като такива, но проверката на Ройтерс установи, че някои не са.

"Мета" изтри около дузина "пародийни" аватари, както и немаркирани като такива, малко преди Ройтерс да публикува информацията. Говорителят Анди Стоун отказа да коментира премахването им, отбелязва осведомителната агенция.

Ройтерс информира представител на Ан Хатауей за публично споделените от потребител на "Мета" нейни изображения като "секси модел на "Виктория сикрет"". Говорител на актрисата каза, че тя знае за изображенията, създадени от "Мета" и други платформи с изкуствен интелект, като обмисля как да реагира.

Представителите на Суифт, Йохансон, Гомес и други знаменитости, изобразени в чатботовете на "Мета", или не отговориха на запитванията на Ройтерс, или отказаха да коментират.