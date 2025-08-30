Подробно търсене

Фестивал на тиквата в Германия привлича посетители с 4-метрови скулптури
Кон и акробат, тигър и 4-метров заек, изработени от тикви, са сред експонатите на ежегодния фестивал на растението, който започна днес, 30 август, близо до източногерманския град Кемниц, предаде ДПА.

Общо 18 скулптури, изработени от хиляди декоративни и ядливи тикви, са показани в парка на замъка Лихтенвалд. Той е превърнат тази година в арена с циркова тематика.

Организаторите седмици наред са изработвали творенията, като са прикрепили няколкостотин тикви към дървени рамки.

Резултатът са фигури с височина до 4 метра, вариращи от циркови животни до артисти, отбелязва ДПА.

Фестивалът, който ще продължи до 2 ноември, включва и лабиринт от тикви, образователна пътека с информация за есенното растение и сламена площадка за игра за деца.

