Уличната култура е специален акцент в тазгодишното издание на фестивала Shake That хълм

Хип-хоп културата в България е специален акцент във фестивала Shake That хълм тази година е каза пред БТА Гергана Ангелова, част от екипа на сдружение „Творчески комплекс „Инкубатор“.

По думите ѝ една от зоните на фестивала ще бъде посветена на четирите основни елемента на тази култура – брейк денс, DJ и MC, графити. Как хип-хоп културата се настанява по българските улици още през 80-те и какви са върховете във всеки от четирите основни елемента на хип-хопа - това са темите, които ще разгледаме от първо лице в зоната, посветена на уличната култура по време на фестивала, допълни Ангелова.

Всеки ще може да се включи в работилници за графити, брейк битки с награди в продължение на два дни в различни възрастови категории. Ще бъде представена късометражната поредица „С главата надолу" и една от емблемите на пловдивската рап сцена – „Ударната група“, които се събират, за да отпразнуват 30 години на сцена.

Това издание обединява множество артисти от различни жанрове на изкуствата и включва няколко сценични пространства, разпределени в тематични зони на фестивалната територия. „Всичко това с вход свободен и шарена обстановка. Очаква ни силно продължение на фестивала с пет сцени, богата музикална програма, улична култура, хендмейд и арт активности, детска зона и лунапарк“, каза Ангелова.

По време на събитието публиката ще има възможност да участва в ателиета и работилници, а увеселителна зона ще приветства любителите на силните усещания.

Тази вечер на основната сцена ще се качат певиците Мила Роберт и Дара, а DJ-те от „Метрополис“ – Gagalove, Stiven, Ясен Петров и Зиги ще се качаг на електронната сцена „Гората“.

Последната вечер ще се изявят изпълнителите от Hug or Handshake, Белослава, заедно с Mr. Moon и Wahtony. Зад пулта с DJ сетове ще застанат Simoo, Vita и Pacho & Pepo.

Фестивалът подкрепя кампаниите „Капачки за бъдеще” и „Искам да съм полезен – рециклирай ме”, които призовават всички посетители да рециклират своите отпадъци на обособените за целта места, разположени в цялата събитийна територия.

„Творчески комплекс „Инкубатор“ е основан през 2013 г., като артистично средище в квартал „Капана“, в Пловдив. През годините организацията стимулира млади автори и артисти да се изявят, като им дава поле за изява и ги подкрепя в популяризирането на тяхното изкуство. Организацията стои зад градските фестивали на открито в Пловдив – Shake That хълм, Plovdiv Beer Fest, Plovdiv Food Park Festival в подножието на Младежки хълм. Чрез програмата си за достъпни културни събития, сдружението развива публики, извън централните градски части, като през 2016 г. създава фестивала Plovdiv Vibes. През 2021 г. сдружението пилотира и проекта „Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство“, който излиза извън пределите на Пловдив и гостува на малки и големи градове в цялата страна. През пролетта на 2023 г. открива постоянна събитийна територия, наситена с културно и развлекателно съдържание – Plovdiv Stage Park.