Деветдесетгодишна певица се представи на деветото издание на фестивала „Белокаменица“ в Царевец

Илиянка Дамянова от село Нивянин, която преди месец е навършила 90 години, беше най-възрастният участник в деветото издание на фестивала „Белокаменица“, проведен в събота в село Царевец, Община Мездра,. Това каза за БТА кметът на Царевец Маргарита Петкова, която допълни, че в събитието са участвали и женска фолклорна група при НЧ „Наука – 1919“, с. Лик, които в Националния събор на българското народно творчество в Копривщица са спечелили първо място и златен медал.

Журито на „Белокаменица“ присъди на дамите от село Лик специална награда. Такава имат и Мирела Танкова – соло, смесена фолклорна група Божица, с. Искрец, и солисти, каза за БТА Геновева Спасова, която е член на журито и художествен ръководител и хореограф на Представителен танцов състав „Хемус“ – Враца. Диплом за най-млад изпълнител е присъден на седемгодишната Зара Георгиева. Диплом получиха Виолета Драгиева и Славчо Петков – соло. Днес в Царевец журираха също народният певец Венцислав Пенев и дългогодишният музикален редактор в БНР Илка Димитрова.

Кметът на село Лик Валентина Мишева е част от женската фолклорна група в селото. Тя разказа пред БТА, че имат постоянен репертоар и дългогодишна история. Майка ми е пеела в народния хор, който е наброявал 33 души, допълни Мишева.

Пея в групата от години, обичам да излизам на сцена, чувствам се жива, когато пея, каза за БТА деветдесетгодишната баба Илиянка. Нейната рецепта за дълголетие е сутрин и вечер по два часа ходене и никакъв алкохол.

Кметът на село Царевец Маргарита Петкова каза за БТА, че фестивалът прославя населеното място в цялата страна и популяризира българския фолклор. На откриването редица официални лица уважиха събитието, сред които и кметът на община Мездра Иван Аспарухов, допълни Петкова.

В Царевец се представиха над 300 изпълнители от цялата страна – певци и танцьори от Пазарджик, Своге, София, както и от населени места в областите Плевен и Враца.