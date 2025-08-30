Съдът пусна Никола Николов – Паскал под гаранция от 50 000 лева

Софийският градски съд наложи мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 50 000 лв. на Никола Николов – Паскал, който е с повдигнати три обвинения, сред които и за контрабанда.

Според съда няма опасност Николов да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление. Тя обаче може да бъде преодоляна с мярка, различна от мярка "задържане под стража". Решението подлежи на жалба и протест пред по-горна инстанция.

Съдът посочи, че много малка част от разпитаните свидетели по делото споменават имената на Николов. Освен това в показанията им има много бегли и "икономични" данни за него. Не се съдържат и доказателства, свързани с конкретика за деянията, в които е обвинен Паскал.

В неговите обяснения пред Комсиията за противодействие на корупцията се съдържат данни за контрабандни действия на Марин и Стефан Димитрови, каза още съдията. По данни на Николов това е подпомагано от Живко Коцев, Петя Банкова, Асен Василев и Бойко Рашков.

Паскал е предоставял само логистична помощ - конкретни камиони и шофьори, които са използвани преди за тази дейност, казва още той в обясненията си. Това се потвърждава от трима други свидетели, един от които анонимен, допълни съдията. В хода на разследването са разпитани много служители на Агенция "Митници", които свидетелстват за много канали за контрабанда на акцизни стоки, каза още съдията.

В имоти на Николов са открити цигари без бандерол, идентични с тези, открити в разследването, посочи съдията. В документите по делото има конкретни данни кога и с какви автомобили Паскал е пътувал до ГКПП "Капитан Андреево". Съдът прие, че действията от страна на МВР по издирването на Николов са били изключително формални предвид факта, че той е пребивавал в България.

Прокурор Марина Ненкова каза пред съда, че може да се направи обосновано предположение, че Паскал е извършил престъпленията, за които е обвинен. По делото са събрани, чрез специални разузнавателни средства, доказателства, че Паскал се познава със Стефан и Марин Димитрови.

Според прокурора работата на Николов в престъпната група е била да организира каналите за контрабанда и да осигурява протекция. В тировете цигарите били поставяни зад друга стока, за да не се виждат, а пред властите били представяни фалшиви документи. Тя допълни, че ако му бъде наложена по-лека мярка, има възможност да извърши друго престъпление или да се укрие.

Според адвокат Димитър Марковски не са налични предпоставките Паскал да бъде задържан под стража. Според него Паскал не познава другите обвиняеми по делото и никога не е имал контакт с тях. Адвокат Марковски допълни, че Паскал няма да извърши друго престъпление или да се укрие. Той не е обвиняван, не е разследван и няма никакви криминални регистрации.

По думите на адвокат Марковски прокуратурата премълчава и поведението на Паскал по време на разследването. Той е имал желание и е помагал на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) в разкриване на обективната истина. Той поиска от съда на Паскал да му бъде наложена мярка за неотклонение "парична гаранция", съобразена с финансовото му състояние.

Адвокат Димитър Марковски предаде на съда протоколи от съдебни заседания в Сърбия, за да се покаже какви са били мотивите там мярката му за неотклонение да бъде променена от "задържане под стража" в "домашен арест". Представи и молба от Паскал до Министерството на правосъдието в Сърбия да бъде екстрадиран възможно най-бързо. Също така представи и документи за влошеното медицинско състояние на Паскал. Тъй като той има мозъчен тумор, е бил в Сърбия, където се е лекувал.

Искам по-лека мярка за неотклонение, за да си направя операция в Германия, каза пред съда Паскал.

Решението е законосъобразно и най-вероятно няма да обжалваме, каза пред медиите адвокат Марковски. Той обясни, че имената на Бойко Рашков, Асен Василев, Живко Коцев, и Петя Банкова са споменавани на Паскал от Стефан Димитров. Паскал не познава тези хора, Стефан Димитров му е разказвал за неговите контакти с тези хора, допълни адвокат Марковски. Паскал е признал своята вина, но в отделни деяние, не в такива заедно с останалите обвинени по делото, каза още адвокатът.

Това, за което говори съдията, са показанията на Николов пред КПК след пристигането му в България, каза пред медиите прокурор Ненкова. Тя обясни, че не всички участници в престъпна група трябва да се познават, тъй като извършват различни дейности. Ролята на Паскал е била да изгради контрабанден канал, да намери превозни средства и шофьори, които да превозват акцизните стоки, и е съдействал за преминаването им през границата, каза още прокурор Ненкова.