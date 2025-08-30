Подробно търсене

Над 30 фолклорни танцови и певчески състава събра тазгодишният фестивал „Дар от природата“ в самоковското село Говедарци

Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Над 30 фолклорни танцови и певчески състава събра тазгодишният фестивал „Дар от природата“ в самоковското село Говедарци
Над 30 фолклорни танцови и певчески състава събра тазгодишният фестивал „Дар от природата“ в самоковското село Говедарци
Снимка: Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Село Говедарци,  
30.08.2025 19:03
 (БТА)

Над 30 фолклорни танцови и певчески състава се изявяват на 12-ото издание на фолклорния фестивал „Дар от природата“ в самоковското село Говедарци. Тазгодишното издание събра любители на фолклора от цялата страна, основно от Западната част на страната, които показаха автентични песни и танци. 

Фестивалът е с конкурсен характер. Участниците ще бъдат оценявани от жури в състав Светла Цветкова, Петър Цветков и Борислав Искрев, което ще присъди на най-добрите първо, второ и трето място. Организаторите са предвидили парични награди от читалището и от местни бизнесмени. Празникът ще бъде закрит тази вечер от народната певица Ива Давидова. 

Основната цел на фестивала е да се покаже красотата на българския фолклор, отбеляза главният организатор Спаска Костова, която е и секретар на местното читалище „Христо Ботев - 1928“.

Фестивалът  е включен в Националния календар на Европейската година на културното наследство

 

/ЛРМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:34 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация