Над 30 фолклорни танцови и певчески състава събра тазгодишният фестивал „Дар от природата“ в самоковското село Говедарци

Над 30 фолклорни танцови и певчески състава се изявяват на 12-ото издание на фолклорния фестивал „Дар от природата“ в самоковското село Говедарци. Тазгодишното издание събра любители на фолклора от цялата страна, основно от Западната част на страната, които показаха автентични песни и танци.

Фестивалът е с конкурсен характер. Участниците ще бъдат оценявани от жури в състав Светла Цветкова, Петър Цветков и Борислав Искрев, което ще присъди на най-добрите първо, второ и трето място. Организаторите са предвидили парични награди от читалището и от местни бизнесмени. Празникът ще бъде закрит тази вечер от народната певица Ива Давидова.

Основната цел на фестивала е да се покаже красотата на българския фолклор, отбеляза главният организатор Спаска Костова, която е и секретар на местното читалище „Христо Ботев - 1928“.

Фестивалът е включен в Националния календар на Европейската година на културното наследство