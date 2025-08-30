България ще я има, докато има хора като вас - с жилав корен, здрави традиции, съзидателен дух, каза президентът Румен Радев в разградското село Побит камък

България ще я има, докато има хора като вас – с жилав корен, здрави традиции, почит към предците, съзидателен дух и вяра в утрешния ден, каза президентът Румен Радев, който присъства на Петия народен събор „Събрало се е наше село“ в разградското село Побит камък.

„Истинско удоволствие е да бъда във вашето живописно село, съхранило автентично народно творчество и обичаи. Когато преди повече от два века вашите предци от Габровско, привлечени от плодородните земи на Лудогорието, избират да останат тук в този красив край, те пренасят със себе си не само своето трудолюбие и енергия, но и свободолюбивия борбен балканджийски дух, своя стремеж към просвета, напредък и свобода", посочи държавният глава. Прави ви чест, че вие, потомците, съхранявате и развивате тези традиции и добродетели, допълни той. Убеден съм, че ще продължавате да съхранявате своя автентичен корен и все така с усмивка, добронамереност ще споделяте богатата история на вашия край с всички гости на Побит камък и ви пожелавам наистина да отстоявате своите неповторими традиции, обичаи, почит към миналото, към заветите на нашите предци и все така да гледате с увереност и съзидание напред, защото това е пътят да имаме един по-задружен живот и да постигаме така желаното благоденствие и сигурност, посочи президентът Радев.

„За мен е истинска чест и удоволствие да бъда днес сред вас на този прекрасен празник. Побит камък е едно от онези местенца в България, където миналото и настоящето се срещат. Срещат се чрез песента, чрез танца, чрез живия дух на хората. Този събор идва да ни покаже, че нашите традиции не са само минало - те са нашето настояще, това, което ни събира и ни обединява. Съборът не е само празник - той е този мост между поколенията. На това място младите се докосват до традициите, а възрастните са спокойни, че виждат, че заветът им не е забравен“, каза кметът на Община Разград Добрин Добрев.

„Събрали сме се днес не само да пеем и да играем, а да отдадем почит на нашите предци, на онези, които преди повече от 100 години запалиха искрата на знанието, впоследствие фолклора на нашето село. Село Побит камък носи в себе си спомена на юнашки подвизи, на трудолюбиви хора и на онзи способен, непокорен балканджийски дух, който и днес вдъхновява младите. Песента и хорото са не просто забавление - те са мост между поколенията, връзка между корените и бъдещето“, каза председателят на Народно читалище „Самообразование 1894“ в селото Йонета Карастоянова. Тя връчи плакети на основоположниците на събора.

Сред официалните гости бяха още заместник-кметът на Община Разград Зорница Евгениева, председателят на Общинския съвет Галина Георгиева, народният представител Джипо Джипов, заместник областният управител Михаил Тодоров.

Съборът за песни и хора, раздумки и обичаи, традиционни гозби и всенародно веселие под надслов „Събрало се е наше село“ се провежда за първи път през 2019 година. Организатор на проявата е Народно читалище „Самообразование1894“. Идеята на събора е да се съхрани, популяризира и предаде на поколенията опазеното фолклорно и етнографско богатство на родния край.