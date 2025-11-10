Есенен ден на отворените врати 2025 на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе на 14 ноември

На 14 ноември 2025 г. (петък) от 10:00 часа Физическият факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ отваря вратите си за всички, които искат да прекарат няколко интересни и ползотворни часа, вдъхновени от науката – ученици, учители, родители, деца, студенти, изследователи и граждани. В рамките на събитието посетителите ще могат да видят, че физиката ни отвежда най-дълбоко и най-далече в човешкото познание, че може да бъде увлекателна и интереса, че е престижна специалност с многобройни възможности за реализация в България и по света.

Обществото на обединените нации (ООН) обяви 2025 г. за Международна година на квантовата наука и технологии, а Нобеловата награда по физика за 2025 г. свързана с квантовата механика и открития, които предоставят възможности за разработване на следващото поколение квантови технологии, включително квантови компютри, квантови сензори и др. По този повод откриващата лекция на Есенният ден на отворените врати е на тема „Пътешествие в света на квантовите компютри“. Тя ще бъде изнесена от доц.

д-р Боян Торосов от Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ) при БАН, който е и ръководител на научна група към Центъра за квантови технологии към Физическия факултет на СУ. Доц. Торосов е съавтор на научна статия с проф. Джон Мартинис, един от Нобеловите лауреати за тази година.

В рамките на събитието за първи път в България ще бъде представен първият китайски документален филм, заснет в Космоса. „Синята планета през илюминатора - Шънджоу-13“ ще бъде на китайски език с английски субтитри, като премиерата се реализира с партньорството на Посолството на Китайската Народна Република в България и Института за космически изследвания и технологии към БАН.

На космическа вълна и като част от Есенния ден на отворените врати на Физическия факултет 2025 г., посетителите ще могат да разгледат и обновената Астрономическа обсерватория на Софийския университет в парк „Борисова градина“, която съвсем наскоро отново отвори врати след мащабни и продължителни реновационни дейности.

Програмата там ще започне от 12 часа, като ще включва наблюдения на Слънцето (при хубаво време) и лекционна програма с научно-популярни лекции от 14 до 16 часа.

Като част от събитието посетителите ще могат също да се насладят на множество интересни научни демонстрации за всички възрасти, да посетят водещи лаборатории във Физическия факултет и да научат повече за възможностите за обучение и развитие в различни области на физиката, както и да зададат своите въпроси.

Събитието е напълно безплатно и не изисква предварителна регистрация. Очакваме ви!

Повече информация и цялата програма ще откриете тук.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Софийския университет „Св. Климент Охридски“)