В Кюстендил тържествено ще бъде отбелязан празникът на храм "Св. вмчк Мина"

От днес започва програмата за отбелязване на престолния празник на храм "Св. вмчк Мина" в Кюстендил, съобщиха от архиерейското наместничество. Тази вечер в църквата "Св. Мина" в града ще бъде посрещната частицата мощи на св. Мина, която се съхранява в храм "Св. вмчк Димитър Солунски" в града, а по-късно ще бъде отслужена архиерейска празнична вечерня с петохлебие.

Празникът ще продължи и утре – 11 ноември, с празнична утреня и архиерейска света литургия. С благословението на Софийския митрополит и български патриарх Даниил, и по покана на Велбъждския епископ Исаак – втори викарий на българския патриарх, в службите тази вечер и утре ще участват Маркианополският епископ Богослов - викарий на Старозагорския митрополит, Драговитийският епископ Василий – игумен на Троянския манастир, и гости - духовници.

През 2021 година в Кюстендил беше посрещната частица мощи на св. Мина по повод празника на светеца, почитан като покровител на семейството и закрилник на сираците и бездомните. Те пристигнаха в града заедно с икона на светеца, дар на Кюстендил от Таня Попова, разказа Велбъждският епископ Исаак.

Всяка година по традиция мощите се пренасят в храма "Св. Мина", за да имат възможност вярващите да се поклонят пред тях, а и за самия празник те да бъдат в храма, посветен на светеца, каза за БТА епископ Исаак.

Черквата "Св. Мина" в Кюстендил е построена през 1934 г. По своята архитектура тя е умален образец на храм-паметника"Свети Александър Невски" в София. Край храма има аязмо, а според местните хора водата лeкyвa пpoблeми c oчитe. През миналата година бяха отбелязани 90 години от освещаването на храма.

Миналата година изложба показа в снимки историята на храма, неговото построяване и освещаване. В храма са се помещавали кюстендилската болница, сиропиталище, митница, приютявани са били и бежанци от Македония, разказаха авторите й от Държавния архив в Кюстендил.

Старият манастирски храм отбеляза през миналата година 165 години от откриването си. През годините храмът винаги е бил в помощ на местното население, осигурявайки хляб и дърва на бедните за всеки голям църковен празник.