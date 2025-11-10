Инициативата „Измери кръвната си захар“ ще се проведе в Сливен между 11 и 14 ноември 2025 г.

Във връзка със Световния ден за борба със захарния диабет – 14 ноември, за поредна година МБАЛ "Д-р Иван Селимински – Сливен" обявява инициатива за измерване на кръвна захар с оглед скрининг за захарен диабет и предоставяне на съвети за здравословно хранене. Това съобщиха от лечебното заведение.

Прегледите ще се проведат в рамките на три дни на 11 и 14.11.2025 г. (вторник и петък) от 13:00 до 15:00 ч. в МБАЛ "Д-р Иван Селимински – Сливен", кабинет №6, 2 етаж на Диагностично-консултативния блок; на 13.11.2025 г. (четвъртък) от 13:00 до 15:00 ч. на територията на МЦ "Д-р Г. В. Миркович".

През 2024 г. българите, засегнати от диабет, са 482 хиляди, а все по-млади хора са в предиабетно състояние, каза пред журналисти проф. Анна-Мария Борисова, началник на Клиниката по ендокринология в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Софиямед“.

При четири скринингови изследвания сред 4500 души в страната, извършени през 2006 г., 2012 г., 2020 г. и 2024 г., се вижда, че броят на болните от диабет се повишава, като същите са данните и в света, каза още тя. Пациенти от скрининга през 2012 г. са изследвани и през 2017 г. и се установява, че от тези, които през 2012 г. са били с предиабет, половината вече са с диабет.

Промяна в храненето, повишена физическа активност, качествен сън са част от превенцията на диабета, посочиха лекарите. По думите им хората, които имат високо телесно тегло, необяснима и лесна умора, роднини с диабет, трябва да направят измерване на кръвната си захар.