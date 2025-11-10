Безплатно изследване на кръвната захар организира кърджалийската болница за Световния ден за борба с диабета

По повод Световния ден за борба с диабета – 14 ноември, Многопрофилната болница за активно лечение организира безплатно изследване на кръвна захар. Това съобщават от лечебното заведение на интернет страницата си.

Кампанията е двудневна – на 13 и 14 ноември, а скринингът ще бъде в централното фоайе на болницата от 10:00 часа до 12:00 часа.

Тя е съвместно с Регионалната колегия на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и отделението по ендокринология на МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски“.

Захарният диабет е хронично, социалнозначимо заболяване, при което е повишено нивото на глюкозата в кръвта. Срещат се два основни типа захарен диабет – тип 1 и тип 2, като всеки има своите особености. Сред основните симптоми са повишена жажда; често уриниране; включително и нощем сухота в устата; редукция на теглото; отпадналост, лесна уморяемост; трудно заздравяващи рани по тялото. В редица случаи може да няма никакви оплаквания от страна на пациентите и повишена кръвна захар да се установи при провеждане на изследвания по друг повод, посочват още от лечебното заведение.